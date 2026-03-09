lunedì, 9 Marzo , 26

Pescara, Masci riconfermato sindaco: “Risultato stratosferico, ha vinto la buona politica”

(Adnkronos) - "Il risultato è stato stratosferico, oltre...

Dopo Sanremo Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti: “Mi ha cambiato la vita”

(Adnkronos) - Carlo Conti diventa un tatuaggio. E'...

La Russa querela Montanari: “Mi ha chiamato ‘bandito'”

(Adnkronos) - Ignazio La Russa, presidente del Senato,...

Cancro seno in fase iniziale, ok Aifa a ribociclib per ridurre rischio recidiva

(Adnkronos) - In pazienti con tumore al seno...
HomeLavoroOperaio cade in una vasca di acqua bollente: è successo a Reggio...
operaio-cade-in-una-vasca-di-acqua-bollente:-e-successo-a-reggio-emilia
Operaio cade in una vasca di acqua bollente: è successo a Reggio Emilia
Lavoro

Operaio cade in una vasca di acqua bollente: è successo a Reggio Emilia

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

REGGIO EMILIA – Un operaio pakistano di 55 anni, è rimasto gravemente ustionato in un incidente che si è verificato questa mattina a Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto in una vasca d’acqua bollente a circa 90 gradi.L’incidente è avvenuto all’interno della Dgp, azienda metalmeccanica che si occupa di zincatura e brunitura dei metalli.

HA USTIONI SUL 50% DEL CORPO

L’allarme è scattato poco prima delle 7 del mattino. I colleghi del lavoratore lo hanno immediatamente soccorso, aiutandolo a uscire dalla vasca. L’uomo però ha riportato ustioni molto gravi, in particolare alle gambe, con ferite che interesserebbero circa il 50% del corpo. È stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è arrivato in condizioni critiche.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Iran, Merz: preoccupati per l’aumento dei prezzi dell’energia
Next article
Crans Montana, dopo più di tre mesi anche il sindaco finisce sotto indagine

POST RECENTI

Lavoro

Protezione delle Infrastrutture Critiche e Autonomia Digitale: SIELTE a supporto della Creazione di un Cyber Hub nazionale

ROMA - L’Italia deve ancora compiere passi significativi per dotarsi di un vero Cyber Hub nazionale. Rispetto ai Paesi del Nord Europa, agli Stati Uniti...
Lavoro

Capire le grandi crisi: perché senza SCALE la complessità diventa rumore

A cura di Carlo Maria MedagliaROMA - Le grandi crisi del nostro tempo hanno una caratteristica comune che spesso viene sottovalutata: non sono mai solo...
Lavoro

Dati, algoritmi e decisioni: quando senza SCALE l’intelligenza diventa cieca

A cura di Carlo Maria MedagliaBOLOGNA - Mai come oggi le decisioni collettive sono state mediate dai dati. Indicatori, metriche, modelli predittivi e sistemi algoritmici...
Lavoro

Oltre STEM: perché senza SCALE non capiamo più il mondo

A cura di Carlo Maria MedagliaROMA - Negli ultimi anni l’acronimo STEM è diventato una sorta di formula magica. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica vengono...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.