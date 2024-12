Operata d’urgenza a 107 anni, poi torna a casa: “Mangerò tagliatelle al ragù”

MILANO – Ultracentenaria, un intervento d’urgenza all’addome- in anestesia totale con tecniche di microchirurgia- perfettamente riuscito. E la vita continua. Non è uno scherzo e nemmeno un miracolo, ma una scelta dei professionisti della Chirurgia d’Urgenza del Policlinico di Milano intervenuti su Clementina, detta Tina, classe 1917, di origini emiliane, che non ha mai preso medicine ed è sempre stata superattiva e in buona salute. Tina è arrivata l’altra sera in Pronto Soccorso accusando un dolore addominale importante e la Tac ha evidenziato l’occlusione del piccolo intestino, “una situazione urgente da valutare”, spiegano dal Policlinico.

“Abbiamo aspettato alcune ore per vedere se si poteva gestire il caso senza la necessità di procedere chirurgicamente- racconta Hayato Kurihara, direttore della Chirurgia d’Urgenza del Policlinico di Milano- ma alla mattina, rivalutato il quadro clinico, abbiamo notato un tratto di intestino sofferente e l’unica possibilità per salvare la vita alla signora sarebbe stato un intervento”.Col consenso dei famigliari i medici hanno optato per una laparoscopia, un accesso mininvasivo e sono bastate solo tre piccole incisioni (meno di un’ora in sala operatoria) e la situazione si è risolta positivamente. Con il via libera degli anestesisti coordinati da Maria Pitré, responsabile dell’Anestesia dell’Ospedale non c’è stato nemmeno bisogno della Terapia Intensiva e Tina è tornata presto in forma.

Tre anni fa era già stata operata al Policlinico per una frattura al bacino e pochi giorni dopo la dimissione era in piedi. “Non diamo solo una chance ai nostri pazienti fragili, la vera sfida è riportarli alla loro normalità”, interviene ancora Kurihara. Tina prima della dimissione ha ringraziato tutta l’equipe medica per averle salvato la vita: “Voglio riprendermi mangiando le tagliatelle al ragù e ho voglia di trascorrere le feste di Natale coccolata dalla famiglia e da mio nipote Gianluca”. Secondo i dati Istat al 1 gennaio 2024 i centenari residenti in Italia sono 22.552, l’81% dei quali di sesso femminile. La crescita in un solo decennio è stata di oltre il 30%.

