giovedì, 27 Novembre , 25

Germania, il piano segreto ‘Oplan Deu’ per la guerra con la Russia

(Adnkronos) - Si chiama 'Oplan deu' ed è...

Alberto Trentini, visita in carcere dell’ambasciatore italiano: “Umore migliorato”

(Adnkronos) - L'ambasciatore d'Italia in Venezuela, Giovanni De...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia oltre il 30%: leggero calo per il Pd, male il M5S

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia continua a viaggiare con...

Ballando con le stelle, Fialdini k.o. e i dubbi: il chiarimento con Fognini

(Adnkronos) - Francesca Fialdini è davvero infortunata, punto....
operazione-antiterrorismo,-delegazione-pd-bloccata-in-cisgiordania
Operazione antiterrorismo, delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

Operazione antiterrorismo, delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

DALL'ITALIA E DAL MONDOOperazione antiterrorismo, delegazione Pd bloccata in Cisgiordania
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una delegazione di sei parlamentari del Partito democratico è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane durante un’operazione antiterrorismo.  

La delegazione – in visita a Gerusalemme e in Cisgiordania dal 23 al 28 novembre e composta dagli onorevoli Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e l’ex ministro Andrea Orlando riferisce la Farnesina in una nota – ha udito esplosioni e ha abbandonato il van su cui viaggiava per riparare in una casa di un cittadino palestinese.  

Su richiesta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’ambasciata d’Italia ha allertato il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet e il comando militare Cogat per la messa in sicurezza della delegazione. I parlamentari sono stati recuperati con due automobili blindate dal console generale a Gerusalemme con la sua scorta e un ufficiale israeliano del Cogat.  

I parlamentari sono rientrati in albergo a Gerusalemme e domani mattina dovrebbero ripartire per l’Italia dall’aeroporto di Tel Aviv. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.