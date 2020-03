ROMA (ITALPRESS) – La proposta e’ sul tavolo. La Commissione europea ha autorizzato l’Italia ad usare i fondi di coesione e sviluppo per l’emergenza sanitaria. E’ certo che i fondi saranno usati principalmente per venire in soccorso della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, le regioni piu’ colpite dall’emergenza coronavirus. Ma quanti sanno che gia’ si e’ attinto a piene mani ai fondi di coesione nella lunga stagione dell’austerita’, crisi finanziaria del 2008-09 e crisi sovrana 2011-12? Nessuno si puo’ sottrarre alla solidarieta’ nazionale, e’ bene pero’ che si sappia che in passato e’ gia’ successo per somme notevoli. Chi dice che il Mezzogiorno non e’ capace di usare i fondi di coesione deve riconoscere che una parte rilevantissima di queste somme e’ stata usata per finanziare le esigenze dei cittadini del Nord.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Operazione verita’” sui fondi sottratti al Sud proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento