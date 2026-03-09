martedì, 10 Marzo , 26
HomeAttualitàOpposizione lavora a risoluzione unitaria in vista comunicazioni di Meloni mercoledì
opposizione-lavora-a-risoluzione-unitaria-in-vista-comunicazioni-di-meloni-mercoledi
Opposizione lavora a risoluzione unitaria in vista comunicazioni di Meloni mercoledì
Attualità

Opposizione lavora a risoluzione unitaria in vista comunicazioni di Meloni mercoledì

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Roma, 9 mar. (askanews) – Sono in corso contatti tra i leader dell’opposizione per sondare la possibilità di arrivare mercoledì con una risoluzione unitaria, in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Parlamento. Lo si apprende da fonti parlamentari.

Le comunicazioni della presidente del consiglio verteranno sia sul Consiglio europeo sia sugli sviluppi in Medio Oriente e in Iran. Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa (non è coinvolta Azione), sarebbero al lavoro per individuare un testo comune sulla politica estera.

Domani la trattativa entrerà nel vivo. La partita non sarà banale viste le divergenze tra i gruppi parlamentari in gioco su alcuni temi di politica estera come la guerra in Ucraina. Il tentativo è però quello di presentarsi con una postura unitaria all’appuntamento, focalizzandosi sugli aspetti su cui si può trovare una convergenza, ad esempio il ruolo dell’Europa come promotrice di pace. Ma anche sull’Iran ribadendo la condanna dell’attacco israelo-americano e su Gaza. Un banco di prova verso il percorso programmatico del centrosinistra?

Previous article
Bombe contro la casa del sindaco Mamdani a New York: arrestati due giovani “ispirati dall’Isis”. A Liegi esplosioni fuori dalla Sinagoga
Next article
Trump: la guerra contro l’Iran è praticamente terminata

POST RECENTI

Attualità

Morto Umberto Allemandi, fondatore del Giornale dell’arte: aveva 88 anni

Milano, 9 mar. (askanews) – E’ morto oggi Umberto Allemandi, fondatore e direttore de Il Giornale dell’arte e della casa editrice che porta il suo...
Attualità

Iran, Eurogruppo teme una stagflazione innescata da shock energia

Roma, 9 mar. (askanews) – Per l’economia europea, le ricadute della crisi in Iran dipenderanno da durata e gravità del conflitto. "Se ci fosse una...
Attualità

Centrosinistra converge su Iran, restano distanze su Ucraina

Roma, 9 mar. (askanews) – Il lavoro è in corso, proseguirà anche domani, il centrosinistra non vuole sprecare la posizione unitaria raggiunta la scorsa settimana...
Attualità

Trump: la guerra contro l’Iran è praticamente terminata

Roma, 9 mar. (askanews) – La guerra contro l’Iran "è quasi terminata": lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dalla Cbs....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.