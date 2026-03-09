Opposizione lavora a risoluzione unitaria in vista comunicazioni di Meloni mercoledì

Roma, 9 mar. (askanews) – Sono in corso contatti tra i leader dell’opposizione per sondare la possibilità di arrivare mercoledì con una risoluzione unitaria, in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Parlamento. Lo si apprende da fonti parlamentari.

Le comunicazioni della presidente del consiglio verteranno sia sul Consiglio europeo sia sugli sviluppi in Medio Oriente e in Iran. Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa (non è coinvolta Azione), sarebbero al lavoro per individuare un testo comune sulla politica estera.

Domani la trattativa entrerà nel vivo. La partita non sarà banale viste le divergenze tra i gruppi parlamentari in gioco su alcuni temi di politica estera come la guerra in Ucraina. Il tentativo è però quello di presentarsi con una postura unitaria all’appuntamento, focalizzandosi sugli aspetti su cui si può trovare una convergenza, ad esempio il ruolo dell’Europa come promotrice di pace. Ma anche sull’Iran ribadendo la condanna dell’attacco israelo-americano e su Gaza. Un banco di prova verso il percorso programmatico del centrosinistra?