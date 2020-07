Opta – Il Sassuolo mai senza subire goal contro il Napoli: il dato

l Napoli ha vinto ieri sera una partita davvero singolare, subendo goal tutti in fuorigioco e segnandone due. Il primo tempo è stato giocato benissimo dagli azzurri, specie nella prima mezz’ora, mentre il secondo tempo è stato quasi interamente dominato dalla squadra di De Zerbi. C’è da dire però che i ritmi della gara sono stati parecchio blandi, nessuno dei giocatori in campo sembrava in una condizione di forma accettabile, almeno rispetto a quanto siamo abituati a vedere in una partita di Serie A. Caldo e stanchezza iniziano a farsi sentire pesantemente, ma nonostante questo il Napoli è riuscito a guadagnare 3 punti senza subire goal (regolari). E’ un successo importante per Gattuso, ma la gara accende qualche campanello d’allarme: troppo facilmente il Sassuolo con scambi e imbucate è arrivato in area di rigore a calciare ad inizio secondo tempo. Bel segnale il goal di Allan: il brasiliano sembra in uscita da Napoli ma è riuscito a marcare per la seconda volta in stagione contro il Sassuolo, a dimostrazione del fatto che si potrà ancora contare su di lui almeno per questa parte finale di campionato e (magari) per la Champions. C’è però un dato curioso che riguarda gli scontri tra Napoli e Sassuolo, diffuso dalla divisione italiana di Opta.

KOULIBALY, LEGGI L’INTERVISTA QUI

Opta – Sassuolo mai senza subire goal contro il Napoli

Secondo quanto comunicato da Opta, il Napoli ha conseguito un altro record oltre a quello dei goal in fuorigioco annullati in una gara:

“Il Napoli è l’unica squadra che il Sassuolo ha incontrato in tutte le sue sette stagioni in Serie A senza mai mantenere la propria porta inviolata (14 partite su 14). Intoppo”.

14 – Il #Napoli è l’unica squadra che il #Sassuolo ha incontrato in tutte le sue sette stagioni in Serie A senza mai mantenere la propria porta inviolata (14 partite su 14). Intoppo.#NapoliSassuolo pic.twitter.com/2zV8i673Lc — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 25, 2020

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Opta – Il Sassuolo mai senza subire goal contro il Napoli: il dato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento