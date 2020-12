Opta – Nessuno in Serie A dal 2010 ha segnato alla Lazio quanto il Napoli: il dato

Nella prossima gara di campionato che inizierà oggi e finirà domani, il Napoli affronterà la Lazio. Gli azzurri di Gattuso vorranno rifarsi dalla brutta sconfitta immeritata in casa dell’Inter, che ha tolto alla squadra Mertens per infortunio ed Insigne per espulsione. Ma anche la Lazio a suo modo ha bisogno di riprendersi da un momento di bassa forma e di pochi risultati positivi. Per farlo i due allenatori schiereranno la migliore formazione in campo, orfana però nel caso del Napoli di ricambi nella zona offensiva. Eppure un dato Opta certifica che nessuno in Serie A ha fatto male alla Lazio quanto il Napoli.

Nessuno ha segnato alla Lazio quanto il Napoli – Opta

Eccetto la stagione scorsa, quando finì 1-0 per la Lazio, il Napoli ha sempre segnato tanto in terra biancoceleste. Nelle ultime 10 sfide agli azzurri la Lazio è uscita vincitrice una sola volta. Dal 2010-11 il Napoli ha segnato alla Lazio ben 46 goal, con una media impressionante di 2,3 segnature a partita. Spiccano lo 0-3 del 2016/17 e l’1-4 del 2017/18. Era il Napoli di Sarri lanciatissimo verso lo Scudetto che poi mancò.

Fonte: Opta

