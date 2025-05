Ora è (davvero) ufficiale, Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe: pannolini e ciucci per Priscilla

BOLOGNA – I rumors andavano avanti da parecchio ormai e nel corso dell’ultima settimana tutti i giornali di gossip avevano annunciato la gravidanza di Giulia De Lellis, nonostante il perdurare del silenzio di lei. Oggi la notizia è diventata ufficiale perchè è stata confermata dai diretti interessati: è proprio vero, Tony Effe e Giulia De Lellis aspettano il loro primo figlio e sarà una femmina, come rivelano annunciando come si chiamerà. L’annuncio passa da una serie di foto pubblicate sui loro profili Instagram tra pannolini, ciucci, test di gravidanza, pancia in bella vista, vestitini micro e pure un tatuaggio (sulla guancia di lui) che ancora prima che la piccola nasca riporta il nome scelto: Priscilla.

Giulia De Lellis compare in una foto, completamente vestita di rosa e con un vestito molto attillato che mette in evidenza una pancia piccolina (ma ben pronunciata), scrivendo: “Le tue ragazze”. E poi tante foto con la pancia, anche scattate con la Polaroid, vestitini e ciucci rosa. Lui, invece, si è fatto fotografare seduto sul divano sommerso da confezioni di pannolini e salviette. Le mani sulla fronte per lo sconforto (ironico). E poi, ancora, in un’alta foto il rapper sfoggia decine di banconote da 50 euro in una mano, a mo’ di ventaglio, e il ciuccio in bocca. In un’altra immagine si vede la coppia darsi un bacio e sulla guancia di lui si legge il nome Priscilla. In un altro scatto, sotto ad una borsa appoggiata sul divano, si intravede anche il test di gravidanza. Sotto ai loro post stanno continuando a comparire commenti pieni di entusiasmo e felicitazioni, da persone famose e fan.

