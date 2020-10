AGI – “Ora è il momento della responsabilità. La politica – e questo vale soprattutto per chi è al governo – deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la responsabilità delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi”.

Con un intervento sul Fatto Quotidiano, il premier Giuseppe Conte si spiega e scrive che “quel Dpcm” varato domenica “è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione” e “queste misure non sono in discussione”, ma che “piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Ora è il momento della responsabilità, nessuno soffi sul fuoco”, dice Conte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento