NAPOLI – Ora è ufficiale: Juan Jesus è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che volevano l’ex difensore di Inter e Roma alla corte di Luciano Spalletti, che lo ha avuto già alla Roma, ora è arrivata l’ufficialità. Svincolato, 30 anni, dopo l’esperienza in giallorosso, il brasiliano ha firmato un accordo con il club campano per la prossima stagione e opzione per quella successiva: “La SSC Napoli- si legge in una nota- comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Juan Jesus per la stagione sportiva 2021/2022 con opzione per la successiva stagione sportiva 2022/2023”.

