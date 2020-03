Ora i telefoni dei centri antiviolenza non squillano più

Con le restrizioni del governo per l’emergenza Coronavirus, che obbligano tutti a stare a casa, hanno smesso di squillare i telefoni dei centri assistono le donne vittime di violenza in Sardegna.

I soprusi e le vessazioni tra le mura domestiche proseguono nel silenzio più totale. Tante donne continuano a essere vittime di maltrattamenti, ma non possono chiedere aiuto, perché confinate in casa e a contatto, 24 ore su 24, con mariti, compagni o fidanzati ‘aguzzini’ che spesso non escono neanche per lavorare. Prima che scattassero i provvedimenti del governo, all’associazione ‘Donne al Traguardo’ arrivavano, in media, circa dodici chiamate al giorno,

