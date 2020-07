Ora in Libia si rischia la guerra tra Erdogan e al-Sisi

E’ braccio di ferro tra l’Egitto e la Turchia sulla Libia e il rischio è che diventi una vera e propria guerra per procura. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha incontrato ieri i capi tribù della Cirenaica e ha assicurato che “l’Egitto non rimarrà inerte nel conflitto libico di fronte alla ‘minaccia diretta’ alla sicurezza nazionale”.

Da parte loro, i leader tribali gli hanno dato il mandato di intervenire in Libia in caso di una spinta verso Est da parte delle forze governative di Tripoli. E si tratta del terzo disco verde che arriva dalla Cirenaica, dopo quelli del Parlamento di Tobruk e dell’Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar che ormai non può nulla contro l’offensiva del Governo di accordo nazionale della capitale,

