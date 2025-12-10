mercoledì, 10 Dicembre , 25

ora-la-cucina-italiana-diventa-‘sorvegliata-speciale’:-casa-artusi-lancia-l’osservatorio-internazionale
Ora la cucina italiana diventa 'sorvegliata speciale': Casa Artusi lancia l'osservatorio internazionale

BOLOGNA – Il riconoscimento Unesco per la Cucina italiana “è meritato”, adesso “però dobbiamo mantenerlo e per questo la Fondazione Casa Artusi annuncia proprio oggi la nascita dell’Osservatorio internazionale sulla cucina e il buon gusto italiano, istituito per monitorare e valorizzare al massimo questo patrimonio”. Lo dice il presidente di Casa Artusi, Andrea Segrè, spiegando che “attraverso indagini, ricerche e rapporti, l’Osservatorio sarà strumento e opportunità concreta per comunicare in chiave nazionale ma anche internazionale i valori identitari della cucina italiana – gusto, salubrità, sostenibilità – così come per riflettere sulle sfide del nostro tempo intorno alla produzione e fruizione del cibo: dall’efficienza delle risorse al cambiamento dei modelli di consumo, ai valori etici e sociali legati alla tradizione alimentare mediterranea”.

La candidatura a patrimonio Unesco, peraltro, è stata promossa dal Governo proprio su impulso di tre comunità proponenti: Fondazione Casa Artusi di Forlimpopoli, Accademia Italiana della Cucina e la rivista “La Cucina Italiana”. Fin dall’avvio del percorso, infatti, Casa Artusi è stata riconosciuta come uno dei motori della candidatura: “La Fondazione, dedicata alla figura di Pellegrino Artusi, ha contribuito in modo determinante alla stesura del dossier per mano di Massimo Montanari, al coinvolgimento delle comunità della cucina di casa e alla messa a disposizione delle proprie esperienze didattiche e di ricerca sulla cucina domestica italiana”, si sottolinea. Per Casa Artusi il riconoscimento rappresenta una responsabilità e un’opportunità per intensificare programmi di educazione alimentare, formazione, ricerca, documentazione e sviluppo di progetti di cooperazione nazionale e internazionale. Il dossier presentato per la candidatura descrive la cucina italiana come un mosaico di tradizioni: un sistema di pratiche sociali, rituali e saperi che intrecciano biodiversità agricola, prodotti tipici, artigianato alimentare, mercati rionali, ricettari familiari e convivialità. Quanto alle altre principali tradizioni gastronomiche già iscritte ci sono ad esempio la cucina tradizionale messicana (2010), il “pasto gastronomico dei francesi” (2010), il Washoku giapponese (2013) e la Dieta Mediterranea (dal 2010).
