mercoledì, 25 Marzo , 26

Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

(Adnkronos) - Stasera tutto è possibile torna oggi,...

Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politico

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia in calo, Pd in...

Pietro Delle Piane al Gf Vip, l’abbraccio (e l’addio) con Antonella Elia: cosa è successo

(Adnkronos) - Chiamata speciale per Antonella Elia. Al...

Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè. Lasciano Delmastro e Bartolozzi

(Adnkronos) - Prima Andrea Delmastro e poi Giusi...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOOra legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le...
ora-legale-2026,-cambio-sempre-piu-vicino:-quando-e-come-spostare-le-lancette
Ora legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le lancette
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ora legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le lancette

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il cambio dell’ora che, per il 2026, tornerà il prossimo weekend nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025.  

Le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora avanti alle 2 di notte (che diventeranno le 3).  

L’arrivo dell’ora legale segna come sempre una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Nella notte del passaggio dall’ora solare all’ora legale si dormirà un’ora in meno, ma le giornate si allungheranno: il tramonto arriverà infatti un’ora più tardi, garantendo un pomeriggio più ‘lungo’ e illuminato dal sole. Questo aiuterà anche a ridurre le spese energetiche, con il minore uso dell’illuminazione artificiale a beneficio di quella naturale, e avrà un effetto diretto sulle bollette. 

L’ora legale sarà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre 2026, quella del 25, quando tornerà invece l’ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un’ora indietro. 

In Parlamento si considera la possibilità di mantenere l’ora legale attiva per tutto l’anno. Dal 2004 al 2024 infatti l’Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kilowattora e circa 2,3 miliardi di euro grazie all’orario estivo. Mantenere l’ora legale tutto l’anno potrebbe generare un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di 200.000 tonnellate l’anno, equivalenti all’assorbimento di circa sei milioni di alberi. È quanto si legge in un documento pubblicato dal Parlamento, che ha avviato una ‘Indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori’. L’indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2026. 

Previous article
Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi
Next article
Le prime pagine di mercoledì 25 marzo 2026

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

(Adnkronos) - Stasera tutto è possibile torna oggi, mercoledì 25 marzo, con un nuovo appuntamento alle 21.20 su Rai2 a tema 'STEP in fiore'....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politico

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia in calo, Pd in rialzo, su anche il M5S. All’indomani della vittoria del 'No' al referendum sulla giustizia, è questo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pietro Delle Piane al Gf Vip, l’abbraccio (e l’addio) con Antonella Elia: cosa è successo

(Adnkronos) - Chiamata speciale per Antonella Elia. Al Grande Fratello Vip stasera, martedì 24 marzo, è entrato in Casa Pietro Delle Piane, suo ex...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè. Lasciano Delmastro e Bartolozzi

(Adnkronos) - Prima Andrea Delmastro e poi Giusi Bartolozzi. Due dimissioni dopo la sconfitta dei sì al referendum sulla riforma della giustizia varata dal...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.