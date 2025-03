Ora Trump se la prende con gli studenti e fa arrestare un laureato palestinese per le proteste alla Columbia

ROMA – Ora Trump è passato agli studenti. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) americano – la super-agenzia federale creata nel 2002 dopo gli attentati dell’11 settembre che gestisce l’immigrazione, la sicurezza delle frontiere, il contrasto al terrorismo e la risposta ai disastri naturali – ha arrestato Mahmoud Khalil, uno studente laureato palestinese alla Columbia University noto per il suo ruolo di primo piano nelle proteste pro-palestinesi del 2024. Gli agenti lo hanno prelevato dalla sua residenza universitaria sabato mattina, scrive la Reuters.

Khalil aveva partecipato attivamente ai negoziati con i dirigenti dell’ateneo in rappresentanza degli studenti manifestanti che avevano organizzato un accampamento di protesta nel campus. Il movimento di protesta negli Stati Uniti si era acceso in seguito all’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 e alla successiva offensiva israeliana su Gaza, portando a mesi di tensioni nei campus universitari.L’arresto di Khalil arriva il giorno dopo l’annuncio dell’amministrazione Trump della revoca di circa 400 milioni di dollari in contratti e sovvenzioni governative alla Columbia University “per non aver protetto i suoi studenti ebrei”.Poche ore prima di essere fermato, Khalil aveva espresso timori per possibili azioni contro di lui. “Hanno praticamente messo a tacere chiunque sostenesse la Palestina nel campus, e questo non è stato abbastanza. Chiaramente Trump sta usando i dimostranti come capro espiatorio per il suo programma più ampio di attacco all’istruzione superiore e al sistema dell’Ivy League”, aveva dichiarato.Resta ancora da capire il motivo formale dell’arresto e se Khalil – che è sposato con una donna americana – rischi l’espulsione.

