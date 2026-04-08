orange-capital-development-compra-l’80%-dei-dolci-frozen-di-effepi

Milano, 8 apr. (askanews) – Orange capital development acquisisce l’80% di Effepi, azienda con sede in provincia di Cuneo, specializzata nella produzione di dolci surgelati. Fondata nel 1992, Effepi opera nel segmento premium dei frozen dessert, con un fatturato di circa 16 milioni di euro nello scorso 2025 e un piano di crescita che, con l’ingresso di Orange capital development, punta a raggiungere i 20 milioni entro la fine del 2026, per poi superare quota 30 milioni nei prossimi quattro anni.

L’operazione segna un ulteriore passo nella strategia di Orange capital development volta alla creazione di un polo alimentare specializzato nel frozen. L’integrazione nel gruppo Orange genera sinergie industriali e commerciali, in particolare con Gelit, società attiva nella produzione di piatti pronti surgelati acquisita a fine 2024. Le complementarità riguardano diversi ambiti: dall’offerta di prodotto alla logistica, grazie alla presenza di un hub strategico nel Nord Italia, fino allo sviluppo dei canali food service e HoReCa. Particolarmente rilevante sarà la condivisione della piattaforma commerciale e della base clienti, che permetterà a Effepi di entrare in nuovi mercati, in primis Stati Uniti, Canada e Australia, facendo leva sulle relazioni consolidate di Gelit. Parallelamente si punterà a rafforzare la presenza in Europa e a esplorare nuovi mercati in Asia, tra cui Giappone, Corea e Indonesia.

Effepi, che conta oggi circa 40 dipendenti con prospettive di ulteriore espansione occupazionale, ha una significativa presenza in mercati del centro e nord Europa (in particolare in Germania e UK), che coprono circa il 60% delle esportazioni. L’azienda produce dolci come tiramisù, profiterole, torte e prodotti da forno e monoporzioni, affiancati da una linea di gelati.

“Con l’acquisizione di Effepi proseguiamo il progetto di costruzione di un polo di eccellenza nel frozen food, ampliando in modo significativo la nostra offerta – ha commentato Davide Salvatore, founder e managing director di Orange Capital Development – Da oggi siamo in grado di proporre ai mercati internazionali una vera e propria Italian experience, completa e fatta di prodotti di alta qualità, che interpretano al meglio la tradizione gastronomica italiana e le nuove esigenze dei consumatori. In termini puramente economici, le possibili sinergie da sviluppare aprono ottime prospettive di crescita e ci fanno guardare al futuro con ottimismo, nonostante un momento storico estremamente difficile caratterizzato da tensioni geopolitiche e commerciali che incidono inevitabilmente anche sui mercati”.

Fondata e guidata da Davide Salvatore, Orange Capital Development gestisce veicoli di investimento di private equity supportati da capitali e aziende del Sud Est asiatico, interessate a investire sia in Europa che su scala globale in business caratterizzati da sostenibilità, innovazione e eccellenza operativa. Il focus attuale è nel settore delle energie rinnovabili, biocarburanti, nanotecnologie e food.