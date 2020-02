Orari negozi, chi si rivede: si va verso un nuovo relatore

leggi anche: Governo, il cronoprogramma M5s: dalla chiusura dei negozi al mercato elettrico

ROMA (Public Policy) – Cantiere aperto sulla pdl Orari negozi. L’ultimo ufficio di presidenza della commissione Attività produttive alla Camera, la scorsa settimana, anche alla luce della calendarizzazione in aula a marzo, ha stabilito nuovamente di inserire il provvedimento all’ordine del giorno. L’indicazione era arrivata anche in precedenti riunioni, anche se la pdl non era mai stata effettivamente inserita in calendario.

Da quanto si apprende, all’inizio di questa settimana dovrebbe tenersi una riunione di maggioranza per mettere a punto un nuovo testo base,

