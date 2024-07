ROMA – “Missione di pace 3.0“. Con queste parole, pubblicate su X, il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato di essere arrivato in Cina. “È un potere chiave per creare le condizioni di pace in questo momento di guerra tra la Russia e l’Ucraina. Questo è il motivo per cui sono venuto qui per incontrare il presidente Xi a Pechino, due mesi dopo la sua visita ufficiale a Budapest”, ha concluso il premier.

L’articolo Orban è arrivato in Cina: “Missione di pace 3.0” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it