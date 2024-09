Orban: Ilaria Salis? Eleggere persone violente strano stile italiano

“Per l’Ungheria è sorprendente”

Cernobbio (Como), 6 set. (askanews) – L’elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo “è strana. E’ una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro. Dal punto di vista dell’Ungheria è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini e poi essere eletti nel Parlamento europeo è nello stile italiano. Non ungherese”.Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, parlando dell’europarlamentare eletta con Avs a margine dei lavori del forum Ambrosetti di Cernobbio (Como). Il suo, ha ribadito Orban riferendosi a quanto sarebbe stato commesso da Ilaria Salis, “è stato un crimine. Anche se adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l’immunità”, ha concluso.