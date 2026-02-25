mercoledì, 25 Febbraio , 26

Crans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime

(Adnkronos) - La Confederazione svizzera verserà un contributo...

Blatter attacca Infantino: “È come il Re Sole, la Fifa è una dittatura”

(Adnkronos) - Joseph Blatter all'attacco di Gianni Infantino....

Milano Cortina, Jutta Leerdam mette all’asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco quanto vale

(Adnkronos) - Jutta Leerdam ha chiuso le Olimpiadi...

Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologiche

(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale delle...
HomeMondoOrban: “L’Europa ha stretto un accordo con Zelensky per continuare la guerra”
orban:-“l’europa-ha-stretto-un-accordo-con-zelensky-per-continuare-la-guerra”
Orban: “L’Europa ha stretto un accordo con Zelensky per continuare la guerra”
Mondo

Orban: “L’Europa ha stretto un accordo con Zelensky per continuare la guerra”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – Viktor Orbán rilancia. In un post sui social costruito per incendiare il dibattito, il primo ministro ungherese ha accusato i “leader di Bruxelles” – espressione che usa come sinonimo di burocrazia cieca e ostile – di aver stretto un accordo con il presidente ucraino Zelensky per “continuare la guerra”.

Secondo Orbán, non è solo una scelta sbagliata: è una “cattiva notizia per l’Europa”. Una guerra che, a suo dire, “non ha soluzione sul campo di battaglia”, ma continua a produrre distruzione e vittime. E soprattutto, una guerra che Bruxelles – sempre Bruxelles – starebbe sostenendo consapevolmente.Il messaggio non è nuovo, ma il contesto lo rende più rumoroso del solito. Il leader ungherese, da anni il più affidabile megafono europeo delle posizioni del Cremlino, ha ripetuto quasi alla lettera alcune delle tesi più recenti di Mosca: Ucraina ed Europa starebbero perdendo il conflitto, l’escalation militare sarebbe inutile e pericolosa, e il rischio di uno scontro nucleare verrebbe alimentato irresponsabilmente dall’Occidente.Un copione che Orbán recita con una certa coerenza, come dimostrano anche i suoi rapporti con Putin, mai davvero raffreddati nemmeno dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Le immagini dei loro incontri continuano a pesare come macigni nella narrativa ufficiale di Budapest.Ma questa volta Orbán ha aggiunto un bersaglio interno. Senza fornire alcuna prova, ha accusato Péter Magyar, leader del partito di opposizione Tisza, di aver concluso un “accordo segreto” con l’Unione europea durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, addirittura “sotto il patrocinio tedesco”. Un patto, sostiene, finalizzato a sostenere la guerra in Ucraina.Secondo Orbán, la linea corretta è una sola: l’Ungheria deve restare fuori dal conflitto. Il governo, dice, ha il dovere di salvaguardare la sicurezza del Paese, anche a costo di isolarsi ulteriormente dai partner europei e di scontrarsi frontalmente con l’UE.Dietro la retorica, però, c’è una matematica politica piuttosto semplice. Ad aprile si vota, e i sondaggi non sorridono più al premier che governa da sedici anni. Le rilevazioni più recenti indicano Orbán in ritardo di circa dieci punti percentuali proprio rispetto a Péter Magyar. Da qui l’intensificazione del linguaggio anti-ucraino e anti-Bruxelles: una strategia collaudata per ricompattare l’elettorato, polarizzare lo scontro e trasformare le elezioni in un referendum contro l’Europa. L’Ucraina diventa lo strumento, Bruxelles il nemico, e la guerra il pretesto.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
VIDEO | Bottura passa il testimone a Cracco: sarà lui lo chef al Vinitaly per l’Emilia-Romagna
Next article
Azimut, closing da 70 mln di euro per fondo sull’Agrifood

POST RECENTI

Mondo

VIDEO | Bottura passa il testimone a Cracco: sarà lui lo chef al Vinitaly per l’Emilia-Romagna

MODENA - Passaggio di testimone 'stellato' all'insegna dell'Emilia-Romagna oggi a Modena, tra due grandi chef. In ballo c'è la cura della cucina al padiglione regionale...
Mondo

Nessun errore, Israele coordinò la ‘strage dei paramedici’ a Gaza. L’inchiesta: “Esecuzioni a sangue freddo”

ROMA - Ammonterebbero almeno a 910 i colpi esplosi dall'esercito israeliano contro un convoglio umanitario di Gaza lo scorso anno, in cui rimasero uccisi 15...
Mondo

Mezzo miliardo di bambini nel mondo vivono in zone di guerra

ROMA - "Oggi più di 500 milioni di bambini, quasi uno su cinque a livello globale, vivono in Paesi in cui sono in corso guerre...
Mondo

VIDEO| Svelato il mistero dello spot Sip con Massimo Lopez: in tv durante Sanremo 2026 la spiegazione

ROMA - Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 è stato svelato il mistero dello spot Sip con Massimo Lopez datato 1994 e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.