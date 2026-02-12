giovedì, 12 Febbraio , 26

Orban: per rilanciare la competitività Ue non mandate soldi a Ucraina

Orban: per rilanciare la competitività Ue non mandate soldi a Ucraina

Redazione-web
Di Redazione-web

Leader magiaro all’arrivo al vertice informale in Belgio

Roma, 12 feb. (askanews) – Per rilanciare la competitività non bisogna inviare soldi all’Ucraina, bisogna fermare la guerra e spendere quei soldi per le nostre economie. È questa la posizione espressa dal primo ministro ungherese Viktor Orban al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue sulla competitività nel ritiro del Castello di Alden Biesen, in Belgio.”Quindi, se volete un’economia più performante, dobbiamo fermare la guerra in Ucraina e creare la pace. In secondo luogo, se avete bisogno dei vostri soldi per la vostra competitività, non dateli a qualcun altro. Quindi non inviate i vostri soldi in Ucraina. Dovreste invece spenderli per la vostra economia, per aumentare la competitività”.Secondo il premier ungherese, la prima priorità è la pace. “Perché c’è la guerra, l’economia è bloccata, non può crescere. La guerra è negativa per l’economia, quindi bisogna raggiungere la pace il prima possibile”.

