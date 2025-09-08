Orban: Putin ha vinto la guerra, l’Ucraina sarà divisa in tre parti

Roma, 8 set. (askanews) – “La guerra l’ha vinta Putin, l’Ucraina verrà divisa in tre parti”, questo è quanto ha affermato ieri il primo ministro ungherese Viktor Orban, nel corso di un forum del proprio partito politico Fidesz in cui si è dilungato in merito alle principali tematiche dell’agone internazionale.

Come viene riportato dal quotidiano ungherese Magyar Nemzet, Orban ha rappresentato ai propri militanti che “il destino dell’Ucraina sembra segnato, la divisione del Paese è già iniziata. Una zona russa esiste già, il dibattito oggi verte solo su quanti paesi dovrebbe includere”, ha affermato il leader ungherese. Secondo Orbßn, l’Ucraina verrà divisa in tre parti, dunque: una zona russa, un’area demilitarizzata e una zona occidentale.

Per quanto concerne l’Unione europea, il politico ungherese non ha lesinato critiche alle scelte di Bruxelles, sottolineando che “questo sarà l’ultimo bilancio dell’Unione se non ci saranno cambiamenti radicali”.