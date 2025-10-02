giovedì, 2 Ottobre , 25

Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore 3 volte

(Adnkronos) - Roma sconfitta in casa 0-1 con...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Russia, l’allarme di Rutte: “Nuovi missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra”

(Adnkronos) - I nuovi missili della Russia non...

Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, lacrimogeni a Bologna

(Adnkronos) - Proseguono le proteste in Italia in...
orban:-“su-ucraina-noi-abbiamo-un-piano-di-pace,-altri-uno-di-guerra”
Orban: “Su Ucraina noi abbiamo un piano di pace, altri uno di guerra”

Redazione-web
Di Redazione-web

Il premier ungherese critica i leader europei al vertice di Copenaghen

Copenaghen, 2 ott. (askanews) – “Loro hanno un piano di guerra, noi abbiamo un piano di pace”. Così il premier ungherese Viktor Orban ha attaccato i leader europei al termine della riunione della Comunità politica europea a Copenaghen.Orban ha accusato diversi Paesi di non avere “esperienza diretta” con l’occupazione russa: “Molti di questi Stati non sono mai stati occupati dai russi. Noi sì, per 40 anni. Sappiamo cosa significa avere un conflitto con Mosca. Chi non è mai stato sotto il controllo russo ora ha l’appetito di volerli battere sul fronte. Noi conosciamo la macchina da guerra russa e non ci piace l’idea”.Rispondendo poi a una domanda su Donald Trump, Orban ha aggiunto: “Merita il Nobel per la pace, senza dubbio”.

