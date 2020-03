Ordinata la quarantena in tutta la California

Tutta la California è stata messa in lockdown per il coronavirus. Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha ordinato la quarantena a tutti i residenti, circa 40 milioni di persone. L’ultima vittima del coronavirus, nella contea di Los Angeles, è un uomo sui trent’anni. Lo ha detto la responsabile della sanità della California Barbara Ferrer precisando che il giovane aveva problemi di salute.

La misura dei 1.200 dollari

Un assegno da 1.200 dollari direttamente ai cittadini per alleviare l’impatto economico del coronavirus. È la proposta dei senatori repubblicani statunitensi nel piano di aiuti per l’emergenza Covid-19. Si tratta di un pacchetto da mille miliardi di dollari che contiene anche finanziamenti per la piccola impresa e le compagnie aeree.

