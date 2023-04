Ordine al Merito a Garippo, costruttore di ponti Italia-Germania

Ex sindacalista VW e politico locale, la cerimonia in Ambasciata

Roma, 18 apr. (askanews) – L’Ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, ha consegnato lunedì 17 aprile presso la sua residenza, Villa Almone a Roma, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito (Verdienstkreuz am Bande) della Repubblica Federale di Germania a Francescantonio Garippo.

A conferirla è stata il presidente federale Frank-Walter Steinmeier, perché Garippo per molti anni – spiega l’Ambasciata in una nota – si è adoperato con straordinario impegno in ambito imprenditoriale, sindacale e politico: “All’età di 26 anni, Garippo è stato uno dei più giovani membri della storia della Volkswagen (VW) a essere essere eletto nel consiglio di fabbrica. Si è battuto con successo affinché i dipendenti stranieri avessero piena codeterminazione e parità di trattamento nel lavoro dell’azienda, secondo il principio della performance. Il concetto di integrazione molto avanzato della città di Wolfsburg è dovuto non da ultimo ai 37 anni di impegno di Garippo come membro dell’IG Metall e anche al suo lavoro come politico locale”.

E poi, si legge nella nota, “nel suo paese natale, Garippo si è impegnato anche nella formazione professionale per creare prospettive professionali, soprattutto per i giovani. Nella sua provincia di Salerno, nel 2017 ha avviato un progetto pilota per la formazione professionale duale, basato sul modello tedesco, che unisce l’istruzione in aula e la formazione sul posto di lavoro”.

“Francescantonio Garippo è un costruttore di ponti tra Italia e Germania – ha commentato l’ambasciatore Elbling – Un vero cittadino europeo. Si è impegnato in modo straordinario all’interno della Volkswagen AG a Wolfsburg per sostenere i dipendenti – italiani e non – nonché i giovani. E come esponente sindacale e sindaco nella città di Wolfsburg ha svolto un importantissimo ruolo di integratore nel seno della società tedesca. Garippo è un ambasciatore del modello tedesco della formazione professionale. Con il suo iter e il suo impegno personale, e senza mai dimenticare le sue radici italiane, ha contribuito a rafforzare il legame tra i nostri paesi e le nostre società civili”.

(Copyright foto Deutsche Botschaft Rom)

