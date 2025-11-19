mercoledì, 19 Novembre , 25

Ordine al Merito della Repubblica Italiana all’ammiraglio Munsch

Le motivazioni firmate da Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Napoli, 19 nov. (askanews) – L’ammiraglio Stuart B. Munsch, prima di lasciare il suo triplo ruolo di comandante del comando alleato interforze di Lago Patria (Jfc Naples) e comandante delle Forze Navali statunitensi in Europa e in Africa ha ricevuto l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Secondo le motivazioni, firmate da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica e da Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, Munsch nelle sue funzioni a Napoli “ha sempre operato in sinergia di intenti con le Forze Armate italiane e con i rappresentanti delle istituzioni militari e delle autorità locali”. Oltre ai molti meriti che nelle motivazioni gli vengono riconosciuti, l’ammiraglio viene definito “brillante figura di ufficiale delle Forze Armate statunitensi che, per impegno, proattività, radicato e convinto senso del dovere e della responsabilità ha contribuito a conferire lustro e prestigio all’Italia e alle Forze Armate italiane nei delicati complessi contesti internazionali”.

