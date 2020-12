Ordine elogia il Frosinone e attacca (ancora) il Napoli: “I cattivi esempi vanno ignorati”

Franco Ordine, noto giornalista pugliese “trapiantato” a Milano è tornato a parlare del caos Juventus-Napoli, e si è scagliato contro l’universo partenopeo. Ordine è sempre stato molto critico nei confronti della dirigenza napoletana. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione: “Segnalazione speciale per il Frosinone di Alessandro Nesta che, con quattordici calciatori positivi, non chiede all’ASL alcun rinvio e gioca la partita col Pordenone pareggiandola. A dimostrazione che i cattivi esempi possono essere ignorati”.

Le parole di Ordine

Lo ha scritto su Twitter per poi aggiungere, sempre sulla medesima piattaforma: “Non faccio affermazioni da bar, cito documenti ed esprimo opinioni sul provvedimento della Coni. Il Napoli – lo hanno scritto l’appello federale e il giudice sportivo – ha brigato per avere la copertura. Il Napoli era all’aeroporto? Trattasi di fake news. Il collega Ugolini di Sky sport ha documentato che la squadra non hai preso posto nemmeno sul bus per il trasferimento all’aeroporto il sabato 3 ottobre”.

