Franco Ordine, noto giornalista italiano ed opinionista fisso di Telelombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul big match di domani tra Inter e Napoli. Secondo il giornalista pugliese (ma trapiantato a Milano), i nerazzurri sono largamente favoriti. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Le considerazioni del giornalista Franco Ordine

“Il Napoli ha avuto un rendimento altalenante nel corso del campionato, il suo percorso è caratterizzato da continui alti e bassi. Anche secondo Gattuso – prosegue il giornalista – la squadra dovrebbe avere un rendimento più “piatto” per puntar e allo scudetto. L’inter soffre comunque le squadre che si chiudono e ripartono, il Napoli gioca così anche se l’Inter è chiaramente favorita”. Ricordiamo ad Ordine che il Napoli, tribunali a parte, è potenzialmente primo in classifica in coabitazione con il Milan. Al momento il campionato del Napoli non si può definire altalenante.

The post Ordine: “Napoli, rendimento altalenante per lo scudetto”. Eppure gli azzurri sono potenzialmente primi… appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento