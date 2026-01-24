sabato, 24 Gennaio , 26

Latte crudo, la moda riprende quota in Usa. L’allarme dei medici: “Gravi rischi”

(Adnkronos) - "I veri atleti scelgono il vero...

E’ morta Carla Vasio scrittrice e poetessa, unica donna del Gruppo 63

(Adnkronos) - La scrittrice e poetessa Carla Vasio,...

Lotito, la telefonata ‘rubata’ e la nota: “Lazio ha fiducia in Sarri”

(Adnkronos) - "Maurizio Sarri gode della piena fiducia...

Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca stecca

(Adnkronos) - Donald Trump da tempo sfrutta l'intelligenza...
ore-14,-“il-coltello-lo-uso-per-uccidere-mia-moglie”.-e-milo-infante-‘bacchetta’-il-magistrato
Ore 14, “Il coltello lo uso per uccidere mia moglie”. E Milo Infante ‘bacchetta’ il magistrato

Ore 14, “Il coltello lo uso per uccidere mia moglie”. E Milo Infante ‘bacchetta’ il magistrato

MondoOre 14, “Il coltello lo uso per uccidere mia moglie”. E Milo Infante ‘bacchetta’ il magistrato
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Un momento di forte imbarazzo ha segnato la puntata di Ore 14, il talk di Rai2 condotto da Milo Infante. Ieri, durante la discussione sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito, un commento dell’ospite in studio ha scatenato un acceso botta e risposta che ha gelato l’atmosfera.

Il confronto verteva sul ruolo e la presenza dei coltelli bilama nelle cucine, strumenti che, secondo le indagini, potrebbero essere collegati all’arma del delitto. Nel corso del dibattito, Infante ha chiesto ai presenti se fosse comune avere un coltello di quel tipo tra gli utensili domestici. La risposta di Antonio Tanga, sostituto procuratore e ospite in studio, ha sorpreso: “Sì, io ce l’ho, e lo uso per uccidere mia moglie”.

La battuta, pensata dall’interlocutore come un tentativo di black humor, ha però suscitato l’immediata e ferma reazione del conduttore. Infante ha interrotto il discorso sottolineando l’inopportunità della frase in un contesto così delicato: “Stiamo parlando di un femminicidio”, ha detto, definendo la battuta “brutta” e fuori luogo.

Alla giustificazione dell’ospite, che ha parlato di intento ironico per alleggerire il tono della conversazione, Infante ha risposto con decisione: “Qui la goliardia nera non esiste”, ribadendo la necessità di rispetto nei confronti delle vittime e del pubblico.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.