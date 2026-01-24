ore-14,-“il-coltello-lo-uso-per-uccidere-mia-moglie”.-e-milo-infante-‘bacchetta’-il-magistrato

ROMA – Un momento di forte imbarazzo ha segnato la puntata di Ore 14, il talk di Rai2 condotto da Milo Infante. Ieri, durante la discussione sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito, un commento dell’ospite in studio ha scatenato un acceso botta e risposta che ha gelato l’atmosfera.

Il confronto verteva sul ruolo e la presenza dei coltelli bilama nelle cucine, strumenti che, secondo le indagini, potrebbero essere collegati all’arma del delitto. Nel corso del dibattito, Infante ha chiesto ai presenti se fosse comune avere un coltello di quel tipo tra gli utensili domestici. La risposta di Antonio Tanga, sostituto procuratore e ospite in studio, ha sorpreso: “Sì, io ce l’ho, e lo uso per uccidere mia moglie”.

La battuta, pensata dall’interlocutore come un tentativo di black humor, ha però suscitato l’immediata e ferma reazione del conduttore. Infante ha interrotto il discorso sottolineando l’inopportunità della frase in un contesto così delicato: “Stiamo parlando di un femminicidio”, ha detto, definendo la battuta “brutta” e fuori luogo.

Alla giustificazione dell’ospite, che ha parlato di intento ironico per alleggerire il tono della conversazione, Infante ha risposto con decisione: “Qui la goliardia nera non esiste”, ribadendo la necessità di rispetto nei confronti delle vittime e del pubblico.

