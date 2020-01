Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Orecchiette 360 g fresche

Patate 180 g (2 medie)

Broccoli 300 g

Salsiccia 300 g

Grana Padano DOP 100 g

Cipolle 100 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia, passo 1

Per preparare le orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia cominciate dai tuberi. Versate le patate in una pentola con abbondante acqua e mettete sul fuoco, dal momento del bollore contate 30 – 50 minuti o finché non saranno cotte (1). A fine cottura sbucciatele ancora da calde e schiacciatele (2). Nel frattempo preparate il condimento. Pelate la cipolla e sminuzzatela finemente (3).

Orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia, passo 2

Poi pulite il broccolo staccando le cime con un coltellino (4), sciacquate e spostatevi ai fornelli. Mettete sul fuoco una pentola con l’acqua e non appena sarà a bollore tuffate le cime lessandole per 5-6 minut (5). A fine cottura scolate le cime ma non buttate via l’acqua, servirà per cuocere le orecchiette. Spellate le salsicce (6)

Orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia, passo 3

e sgranatele (7). Mettete una padella sul fuoco, fate un giro d’olio e unite la cipolla (8) e poi la salsiccia e rosolate a fuoco dolce per 5 minuti (9).

Orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia, passo 4

Aggiungete le cime lessate (10) e fate insaporire per qualche minuto prima di aggiungere anche le patate schiacciate (11). A questo punto prelevate un po’ di acqua dalla pentola e allungate il condimento per trasformarlo in una crema omogenea mentre mescolate; regolate di sale e di pepe (12).

Orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia, passo 5

Tuffate le orecchiette nella pentola d’acqua in cui avete lessato le cime, salate e cuocetele al dente (13) dopodiché scolatele direttamente nel condimento (14) e amalgamate (15).

Orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia, passo 6

Spegnete la fiamma e unite il formaggio grattugiato (16), mescolate (17) e impiattate subito le vostre orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia (18).

Conservazione

Si sconsiglia qualunque forma di conservazione delle orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia.

Consiglio

Per un tocco di croccantezza da dare al vostro piatto di orecchiette con crema di patate, broccoli e salsiccia potete aggiungere in superficie della frutta secca sminuzzata e tostata in padella o eventualmente delle briciole di pane tostate.

continua a leggere sul sito di riferimento