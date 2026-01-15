giovedì, 15 Gennaio , 26

Orlandi-Gregori, Commissione inchiesta sentirà Marco Accetti il 29 gennaio

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori sentirà in audizione, giovedì 29 gennaio, Marco Fassoni Accetti, il fotografo che in passato si autodenunciò sostenendo di avere avuto un ruolo nei fatti. La decisione è stata presa in un recente ufficio di presidenza, dopo un lavoro istruttorio su tutte le vicende che hanno riguardato Accetti e dopo uno studio sul profilo dell’uomo da parte dei consulenti.  

Il presidente della Commissione di inchiesta, senatore Andrea De Priamo, in diverse interviste, aveva espresso i suoi dubbi sul reale coinvolgimento di Accetti nei due casi Orlandi-Gregori anche tenendo conto che la procura di Roma lo ritenne inattendibile.  

La Commissione di inchiesta prosegue il lavoro su tutti i filoni di indagine e, a quanto si apprende, anche per questo ha deciso di ascoltare in audizione Accetti. Una figura che ha spesso alimentato interrogativi: l’uomo fece anche ritrovare un flauto, come quello che suonava Emanuela, ma le analisi non stabilirono mai che era proprio quello della ragazza. Accetti in passato ha fatto avere alla Commissione anche una sua memoria. (di Sara Di Sciullo) 

 

