Orlando: “Piantedosi il rave di Predappio lo ha visto?”. De Maria: “Insulto ai valori democratici”

ROMA – “Segnalo al ministro degli interni il rave che si è tenuto a Predappio, a mio mio avviso di gran lunga il più inquietante. Era conforme alle norme vigenti?”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando (Pd), che chiama in causa il ministro degli Interni Matteo Piantedosi per la manifestazione dei nostalgici avvenuta oggi a Predappio, per ricordare il centenario della marcia su Roma di Benito Mussolini. La ‘frecciata’ di Orlando e l’utilizzo della parola ‘rave’ è legata al pronto itnervento di Piantedosi sul rave party di Halloween in corso a Modena in un capannone abbandonato, per porre fine al quale il ministro è intervenuto subito stamattina ordinando lo sgombero dell’area.

DE MARIA (PD): “MANIFESTAZIONE A PREDAPPIO INSULTO A VALORI DEMOCRATICI”

“La manifestazione che si è svolta oggi a Predappio è un insulto ai valori della nostra democrazia ed è evidentemente in contrasto con quanto prevedono la Costituzione e la legislazione vigente in materia di divieto della ricostruzione del Partito Fascista e di apologia di fascismo”. Così Andrea De Maria, deputato Pd. Che prosegue: “Come già annunciato da altri colleghi presenterò una interrogazione parlamentare, come già fatto in analoghe precedenti occasioni. Non è accettabile che sia consentito questo tipo di esaltazioni del fascismo. Ne va della credibilità della nostre istituzioni democratiche”.

