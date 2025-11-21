sabato, 22 Novembre , 25

Addio Ornella Vanoni, voce libera e leonessa della musica italiana

E’ morta Ornella Vanoni, la signora della musica italiana aveva 91 anni

Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: “Non ero pronto”

Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: “Non ero pronto”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Addio alla regina. Ornella Vanoni, morta a Milano all’età di 91 anni, viene omaggiata da colleghi, amici, ammiratori. Una pioggia di messaggi sui social per salutare la cantante, pilastro della musica italiana.  

Spicca il dolore di Fabio Fazio, che negli ultimi anni aveva accolto l’artista nel salotto di Che tempo che fa. “Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente”, il post del conduttore. “Tesora mia adorata”, scrive Luciana Littizzetto, altra colonna di Che tempo che fa. 

“Addio regina”, il messaggio di Enrico Mentana, direttore del Tg La7. “La più grande! Un dispiacere immenso… La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre”, scrive Simona Ventura. 

“Che dolore cara Ornella. Grazie per essere stata la colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile”, il messaggio di Francesca Fagnani. 

