sabato, 22 Novembre , 25

Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l’Ucraina

(Adnkronos) - Il piano Usa per la pace...

Rottamazione quater, scadenza prossima rata è il 30 novembre

(Adnkronos) - Il 30 novembre scade il termine...

Black Friday, ecco il decalogo antitruffa e antistress e per comprare online

(Adnkronos) - Pacchi che non arrivano mai, rimborsi...

Auto elettriche, oggi il nuovo click day per gli incentivi

(Adnkronos) - Tornano da oggi, sabato 22 novembre,...
ornella-vanoni,-il-funerale-“con-vestito-di-dior-e-musica-di-paolo-fresu”:-cosa-disse-a-fazio-in-tv
Ornella Vanoni, il funerale “con vestito di Dior e musica di Paolo Fresu”: cosa disse a Fazio in tv

Ornella Vanoni, il funerale “con vestito di Dior e musica di Paolo Fresu”: cosa disse a Fazio in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOOrnella Vanoni, il funerale "con vestito di Dior e musica di Paolo Fresu": cosa disse a Fazio in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il vestito di Dior, la musica di Paolo Fresu, le ceneri sparse nel mare di Venezia. Con ironia e leggerezza Ornella Vanoni, morta il 21 novembre all’età di 91 anni, descriveva così il suo funerale a Fabio Fazio in una puntata di Che tempo che fa del 2023. “Adesso scelgo il vestito, la bara deve costare poco perché devo essere bruciata”, diceva la cantante, come ricorda il video riproposto su X dal profilo @grande_flagello. 

 

 

“Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”, le parole della cantante. “Ma dove la troviamo una così? Perché siamo su questo argomento?”, la domanda di Fazio. “Siamo lì vicini”, la risposta. 

La cantante, in un’intervista concessa nel settembre 2024 al Corriere della Sera in occasione del suo novantesimo compleanno, aveva chiesto di venire ricordata con un’aiuola. 

“Il teatro Lirico l’hanno dedicato a Gaber, le due sedi del Piccolo a Strehler e a Grassi, la Palazzina Liberty a Fo e a Rame, lo Studio alla Melato. Per me non è rimasto niente. Per questo rivolgo un appello al sindaco Sala: mi dedichi un’aiuola in centro”, le parole dell’artista. Unica condizione: “La voglio da viva. Adesso. ‘Aiuola Ornella Vanoni, manutenuta da lei’. Me ne prenderei cura di persona. Pianterei fiori e pomodori”. Nel salotto di Fazio a Che Tempo Che Fa aveva ribadito il concetto: “Danno tutto da morti, lo facessero da vivi uno è anche più contento”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.