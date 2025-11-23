domenica, 23 Novembre , 25

Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla fronte: fermato un 15enne

(Adnkronos) - Svolta nelle indagini per la morte...

E’ morto Maurizio Sella, storico presidente della banca e Cavaliere del Lavoro

(Adnkronos) - "Il gruppo Sella comunica con profondo...

McLaren squalificate dal Gp di Las Vegas, la decisione: come cambia il Mondiale

(Adnkronos) - Le McLaren di Lando Norris e...

Can Yaman: “Il mio Sandokan eroe altruista che vorresti come amico”

(Adnkronos) - "Io sono cresciuto con la cultura...

Ornella Vanoni, il sogno nel cassetto: “Un giorno vorrei cantare alla Scala”

DALL'ITALIA E DAL MONDOOrnella Vanoni, il sogno nel cassetto: "Un giorno vorrei cantare alla Scala"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Voleva cantare alla Scala di Milano, il tempio dell’opera. Ornella Vanoni aveva un sogno nel cassetto, esibirsi nel più prestigioso teatro della sua città, dove i più grandi hanno suonato e continuano a suonare la loro musica, da Gioachino Rossini a Giuseppe Verdi, da Arturo Toscanini fino ai maestri contemporanei Claudio Abbado e Riccardo Muti. La ‘confessione’ dell’artista, morta venerdì sera a 91 anni, è stata raccolta da Letizia Moratti, ex sindaca di Milano, ora eurodeputata di Forza Italia che dice all’Adnkronos: ”Una volta, durante uno dei nostri incontri, la Vanoni mi confidò che il suo sogno nel cassetto era poter un giorno cantare alla Scala di Milano…”. 

Un sogno mai avverato, perché le regole del teatro milanese sono molto stringenti sui concerti con artisti provenienti da altri generi musicali rispetto alla lirica. Vanoni, che aveva una grande passione anche per la politica (nota la sua giovanile simpatia per il socialismo di Pietro Nenni), accettò di candidarsi nel 2011 alle comunali di Milano in una lista civica proprio a sostegno della Moratti.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.