giovedì, 27 Novembre , 25

Ai, Nobile (Agid): “Usarla per applicazioni concrete, offrire servizi per tutti”

(Adnkronos) - ''Lo sforzo che facciamo noi per...

Ai, Billet (Acn): “Primo tema è trasparenza, verso linee guida concordate da Paesi G7”

(Adnkronos) - "Il primo tema è la trasparenza"....

Spina (Mimit): “Fattore di crescita e internazionalizzazione per Pmi”

(Adnkronos) - ''Il Mimit è molto coinvolto nel...

Lombardo (TeamSystem): “Digitalizzare pmi italiane per mantenere competitività”

(Adnkronos) - Quello dell'intelligenza artificiale "è un viaggio...
ornella-vanoni,-l’ultima-chiamata-prima-della-morte:-“se-lo-sentiva…”
Ornella Vanoni, l’ultima chiamata prima della morte: “Se lo sentiva…”

Ornella Vanoni, l’ultima chiamata prima della morte: “Se lo sentiva…”

DALL'ITALIA E DAL MONDOOrnella Vanoni, l'ultima chiamata prima della morte: "Se lo sentiva..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’ultima chiamata di Ornella Vanoni prima di spegnersi per sempre è stata con una delle persone a lei più care: la regista Andrèe Ruth Shammah, figura di riferimento per la cantante morta il 21 novembre all’età di 91 anni. In un’intervista rilasciata a La volta buona, la storica amica Andrèe ha ricordato quel momento con forte emozione: “Le avevo detto di venire presto da me, lo sapevo che c’era poco tempo”.  

Quando le è stata comunicata la morte della cantante, Shammah ha fatto fatica a crederci: “Mi hanno detto che non c’era più e io non volevo crederci”. Una chiamata che oggi assume un significato diverso: “Nella telefonata lei se lo sentiva… Ornella aveva capito che sarebbe stata l’ultima”. 

Il funerale, ha raccontato la regista, “è stato molto intenso”. A colpirla particolarmente è stato il comportamento del figlio Cristiano: “È rimasto in silenzio, è stato muto tutto il tempo. L’ho sentito molto presente, seppur in silenzio”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.