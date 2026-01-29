giovedì, 29 Gennaio , 26

Oro ai massimi, corsa all’acquisto negli Emirati

Oro ai massimi, corsa all’acquisto negli Emirati

Cresce la domanda di lingotti mentre i gioielli perdono appeal

Sharjah (Emirati Arabi Uniti), 29 gen. (askanews) – Il prezzo dell’oro tocca nuovi massimi storici mentre gli investitori cercano beni rifugio in un contesto economico incerto. Negli Emirati Arabi Uniti la domanda resta sostenuta, ma i consumatori stanno spostando l’attenzione dai gioielli ai lingotti, sempre più considerati una forma di risparmio. “L’oro prospera sempre con le cattive notizie: reagisce positivamente agli sviluppi negativi e sale ogni volta che c’è incertezza – dice Abdulwahed Al Marzoqee, Ceo di Al Mandoos Jewellery Group -. Nei momenti di crisi le persone si rivolgono all’oro come bene rifugio. Oggi l’oro è diventato anche una materia prima strategica, e alcuni Paesi lo usano come strumento di confronto”. “Mi aspetto – aggiunge – aumenti di prezzo ancora più forti. Solo un mese fa pensavamo che i prezzi potessero salire nel 2027, ora diciamo che potrebbe accadere già entro luglio 2026, quando potremmo vedere l’oro superare i 6.000 dollari l’oncia”. “Abbiamo effettivamente registrato un calo della domanda di gioielli in oro per uso decorativo, mentre è aumentata la domanda di lingotti, che vengono considerati una forma di risparmio.””Onestamente l’aumento è stato pazzesco e non sembra logico. Credo che si arriverà a un punto in cui ci sarà una correzione dei prezzi, con un calo significativo – osserva Sawsan Al Jabiri, titolare di un negozio d’oro -. Ci sono comunque persone che continuano ad acquistare e la domanda resta forte. Oggi i clienti cercano pezzi distintivi, che abbiano un messaggio o un significato particolare”.

