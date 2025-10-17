venerdì, 17 Ottobre , 25

Pamela Genini, l’autopsia: “Uccisa con più di 30 coltellate”

(Adnkronos) - "Più di trenta coltellate". E' il...

Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky: i 5 precedenti del 2025

(Adnkronos) - Quello che andrà in scena a...

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) - "Faremo finire la guerra". Donald Trump...

Trump e Bocelli, l’incontro alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Donald Trump riceve Andrea Bocelli. Poi,...
oro-altalena,-ancora-record-quasi-4.400-dollari-poi-crolla:-2,11%
Oro altalena, ancora record quasi 4.400 dollari poi crolla: -2,11%

Oro altalena, ancora record quasi 4.400 dollari poi crolla: -2,11%

AttualitàOro altalena, ancora record quasi 4.400 dollari poi crolla: -2,11%
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 17 ott. (askanews) – Brusca inversione di rotta dei prezzi dell’oro, che dopo aver toccato un nuovo ennesimo record, sfiorando a 4.392 dollari l’oncia, puntano marcatamente al ribasso e in serata accusano un calo del 2,11% a 4.214 dollari l’oncia. Il presidente Usa Donald Trump ha apperentemente ridimensionato lo spettro dei nuovi dazi commerciali sulla Cina avvertendo che livelli elevati e pieni non sono sostenibili.

Caduta anche più marcata per l’argento, che a sua volta era stato coinvolio in un rally rialzista nelle ultime settimane e in serata accusa un meno 5,57% a 50,33 dollari l’oncia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.