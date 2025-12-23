martedì, 23 Dicembre , 25
Oro e argento a nuovi massimi storici, ma anche il rame è da record

Roma, 23 dic. (askanews) – Oro e argento a nuovi massimi storici all’antivigilia della chiusura natalizia dei mercati. L’oncia d’oro oggi durante le contrattazioni spot ha segnato un picco a 4.530 dollari, successivamente consolida i guadagni con un più 1,16% a 4.521 dollari. Nel frattempo l’argento ha mostrato rialzi anche più sostenuti, superiori al 4% a 71,47 dollari l’oncia.

E intanto anche il rame, non un metallo prezioso ma con molteplici usi industriali che lo rendono indispensabile, ha segnato nuovi massimi storici, superando per la prima volta la soglia dei 12.000 dollari la tonnellata, tra timori di possibili penurie su scala globale.

Il tutto in una seduta in cui il dollaro perde terreno con l’euro brevemente salito sopra soglia di 1,18 sul biglietto verde, sui massimi dallo scorso settembre.

