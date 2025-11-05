mercoledì, 5 Novembre , 25

Crollo Torre dei Conti, lutto cittadino oggi a Roma per operaio morto

(Adnkronos) - E' lutto cittadino oggi mercoledì 5...

Usa, i dem conquistano anche Virginia e New Jersey: elette Spanberger e Sherrill

(Adnkronos) - I democratici mettono a segno un...

Champions, oggi Marsiglia-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - L'Atalanta torna in campo in Champions...

Scambio elettorale ed estorsione, 6 arresti tra Bari e Foggia. Indagato sindaco di Modugno

(Adnkronos) - Sei arresti tra Bari e Foggia....
oro-e-gioielli-all’aeroporto,-sequestro-da-2-milioni-a-manchester
Oro e gioielli all’aeroporto, sequestro da 2 milioni a Manchester

Oro e gioielli all’aeroporto, sequestro da 2 milioni a Manchester

DALL'ITALIA E DAL MONDOOro e gioielli all'aeroporto, sequestro da 2 milioni a Manchester
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lingotti d’oro e gioielli scovati all’aeroporto per un valore superiore ai 2,2 milioni di euro. La scoperta è stata effettuata dalla polizia di Manchester, in azione per un’inchiesta sul attività di riciclaggio. I controlli sono scattati in relazione ad un’auto sospetta al Manchester Airport. Gli agenti della Greater Manchester Police hanno trovato nel veicolo 7 lingotti: il valore complessivo ammonta a circa 700mila sterline quasi 800mila euro. 

Nel bagaglio di due sospetti, atterrati nella serata di lunedì, sono invece stati trovati gioielli e oro per circa 1 milione di sterline. Le indagini sono proseguite con le perquisizioni nel domicilio delle due persone: a Bradford, nel West Yorkshire, sono saltati fuori altri lingotti per circa 60mila sterline oltre ad un orologio da 30mila sterline e un’imprecisata somma in contanti. In totale, il sequestro ammonta a circa 2 milioni di pounds. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.