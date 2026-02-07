sabato, 7 Febbraio , 26
Oro Lollobrigida, Difesa: atleta dell’Aeronautica

Roma, 7 feb. (askanews) – Il ministero della Difesa ha celebrato sui social la prima medaglia d’oro italiana ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, conquistata da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità su ghiaccio, sottolineando che si tratta di un’atleta dell’Aeronautica militare.

Nel post pubblicato su X, il dicastero ha parlato di “emozione azzurra ai Giochi olimpici invernali 2026” e ha sottolineato il risultato dell’atleta dell’Aeronautica Militare, definendo la prestazione “fantastico oro e record olimpico”.

La Difesa ha ricordato che la vittoria è arrivata nel giorno del compleanno della pattinatrice, aggiungendo che “nel giorno del suo compleanno, è lei a regalare il primo oro all’Italia”, e concludendo con “auguri e applausi da tutta la Difesa”.

