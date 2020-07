Oro rubato e trasformato in lingotti. 15 arresti nel Milanese

Oro rubato e rivenduto ai banchi dei pegni o trasformato in lingotti per operazioni finanziarie: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) nell’operazione “Argentina Golden Street” che ha portato a 15 arresti.

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano, Forlì e Savona, sono state eseguite le misure (10 in carcere e 5 ai domiciliari), emesse dal gip di Monza su richiesta del pm Michele Trianni; in corso anche sequestri di conti bancari e beni per un valore complessivo di 315mila euro. I destinatari, 9 stranieri (7 albanesi e 2 egiziani) e 6 italiani,

