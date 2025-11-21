orologi,-swatch-lancia-la-personalizzazione-totale-con-ai-dada

Milano, 20 nov. (askanews) – Swatch, il celebre brand di orologi svizzeri, ha lanciato AI-DADA, un progetto che si basa sull’intelligenza artificale e che stimola l’intelligenza creativa per creare orologi unici partendo dall’ispirazione delle persone.

Basata sulla IA e nata da oltre 40 anni di innovazioni di Swatch, non solo nei prodotti e nei design, ma anche negli eventi, nell’arte e nella street art, AI-DADA è un’intelligenza artistica creata per trasformare l’immaginazione in realtà, offrendo l’esperienza definitiva di personalizzazione di prodotto. Non sono richieste particolari competenze artistiche, solo un’idea e la voglia di creare qualcosa di veramente unico.

Studiata per essere semplice e coinvolgente, AI-DADA usa un processo intuitivo in tre fasi. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Swatch, gli utenti non devono far altro che descrivere la loro idea, quindi mettersi comodi e lasciare che si compia la magia. In meno di due minuti prenderà vita un orologio dal design unico che racchiuderà in sé l’immaginazione dell’utente ed il nostro spirito giocoso. Una volta creato il design, gli utenti potranno personalizzare ulteriormente il proprio orologio scegliendo gli indici o il colore del meccanismo. Il risultato sarà un segnatempo NEW GENT unico nel suo genere che scandirà il ritmo dell’immaginazione, creatività ed energia dell’utente.

Il significato del nome di AI-DADA è duplice. “AI” è l’acronimo di “artistic intelligence”, l’intelligenza artistica. “DADA” è un riferimento al Dadaismo, il movimento nato a Zurigo, in Svizzera, nel 1916. Noto per la sua sperimentazione giocosa e il rifiuto delle convenzioni, è stato fonte di ispirazione per Swatch nel corso degli anni. Forte della propria tradizione di creatività e servendosi dell’intelligenza artistica di AI-DADA, Swatch apre le porte a nuove possibilità di design basate sull’intelligenza artificiale, consentendo agli utenti di creare orologi unici e originali come la loro immaginazione.

AI-DADA sarà disponibile online su swatch.com a partire dal 21 novembre 2025 in Svizzera e a breve anche in altri Paesi.