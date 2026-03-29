domenica, 29 Marzo , 26

È morto David Riondino, l’attore e cantautore aveva 73 anni﻿

(Adnkronos) - E' morto a 73 anni...

Tregua dal maltempo ma dura poco, in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia

(Adnkronos) - Breve tregua del maltempo sull'Italia oggi,...

Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc

(Adnkronos) - Festa Ferrari a Suzuka. Oggi, domenica...

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran...
HomeAttualitàOropan rafforza la sostenibilità della filiera, ricavi salgono a 48,5 mln
oropan-rafforza-la-sostenibilita-della-filiera,-ricavi-salgono-a-48,5-mln
Oropan rafforza la sostenibilità della filiera, ricavi salgono a 48,5 mln
Attualità

Oropan rafforza la sostenibilità della filiera, ricavi salgono a 48,5 mln

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Milano, 29 mar. (askanews) – Con una rete di oltre 800 fornitori Oropan, produttore di pane e prodotti da forno di Altamura, in Puglia, non può prescindere dalla filiera per definire la propria traiettoria di sviluppo. Ed è in questa direzione che l’azienda ora ha deciso di rafforzare il proprio percorso di sostenibilità, consolidando al tempo stesso la crescita economica.

Nell’ultimo triennio (2023-2025) l’azienda pugliese ha registrato risultati tangibili su entrambi i fronti. La riduzione complessiva del 70% dei rifiuti è stata accompagnata da un calo delle emissioni: -63% per i mezzi aziendali, -57,6% per i viaggi di lavoro e -76,9% per il trasporto dei materiali. Parallelamente, il fatturato ha raggiunto i 48,5 milioni di euro nel 2025 (erano 39,9 milioni nel 2022, + 21,5%). In aumento anche il valore economico generato (+19,4%), la produzione (+14,5%) e le esportazioni (+11%) che raggiungono 26 Paesi.

Questi risultati ora confluiscono nella strategia più ampia delineata dal Piano di sostenibilità 2026-2029 e dal nuovo Codice di condotta per i fornitori, due documenti che rientrano all’interno del “Patto di filiera”, volto a definire principi, standard e impegni condivisi per una filiera sempre più sostenibile. Con il Codice di condotta si rafforzano gli obiettivi in materia ambientale, sociale e di governance per la rete degli oltre 800 fornitori, il 47% dei quali è radicato in Puglia. Un approccio comune a molte aziende del settore: secondo Unione italiana food il 51% delle aziende che redigono il bilancio di sostenibilità ha adottato un codice di condotta per i fornitori per garantire standard in termini di condizioni di lavoro, etica e tutela ambientale.

Nel percorso di Oropan sono quattro i pilastri della crescita sostenibile. Il primo riguarda la valorizzazione del capitale umano che ha visto crescere le ore di formazione, passate da 5.500 del 2023 a 17.000 nel 2025, e registrato 82 avanzamenti di carriera su un totale di 196 dipendenti. La crescita degli standard formativi ha infatti generato un aumento delle opportunità di carriera del 46,6%, a fronte di un incremento dell’occupazione femminile del 162,5% e, totale, del 19,5%.

Sul fronte ambientale, oltre alla riduzione delle emissioni di C02, l’azienda ha ottenuto una diminuzione del peso degli imballaggi del 6,6% e dell’8,44% nel numero di cartoni per chilo di prodotto, eliminando oltre 43 mila chili di plastica e generando risparmi per circa 174 mila euro. Il terzo pilastro riguarda, invece, il valore per la filiera e il territorio: nel 2025 il 100% dei fornitori è stato valutato secondo criteri Esg e l’azienda ha incrementato l’approvvigionamento della semola da filiera Iscc Plus del 56%. Parallelamente sono aumentate le donazioni di prodotti alimentari in eccedenza (+ 10,9%) e a enti del terzo settore (+627%).

Infine l’innovazione e la crescita economica. Nell’ultimo triennio la produzione complessiva di Oropan è aumentata di 2,3 milioni di chili (+14,55%), sostenuta da investimenti tecnologici e dall’innovazione di prodotto e processo. Il valore economico generato dall’azienda è, invece, cresciuto del 19,4%, passando da 39,3 milioni di euro del 2022 a 46,9 milioni di euro nel 2025 (di cui l’84% viene redistribuito). In particolare, è cresciuto il valore economico rivolto agli stakeholder, che rappresenta il 60% di quello distribuito e che è aumentato del +21,96% (da circa 32,4 milioni di euro nel 2022 a 39,5 milioni di euro del 2025).

Previous article
Consorzio Garda Doc torna a Vinitaly con le degustazioni “Garda360″
Next article
L’artista brasiliano Alê Jordão torna alla Milano Design Week

POST RECENTI

Attualità

L’artista brasiliano Alê Jordão torna alla Milano Design Week

Milano, 29 mar. (askanews) – Alla sua 20esima partecipazione alla Milano Design Week, Alê Jordão presenta opere in tre sedi del FuoriSalone 2026, con particolare...
Attualità

Consorzio Garda Doc torna a Vinitaly con le degustazioni “Garda360″

Milano, 29 mar. (askanews) – Il Consorzio Garda Doc si prepara a Vinitaly con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta della Denominazione e...
Attualità

Formula1, il calendario del Mondiale

Roma, 29 mar. (askanews) – Ecco il calendario della stagione di Formula 1 2026 con i vincitori delle gare finora disputate: GP Australia (Melbourne, Australia, 8...
Attualità

Sede FnV a Firenze, presidio fiume antifa. Vannacci: in Carta no art. su antifascismo

Firenze, 28 mar. (askanews) – Ci sono fischi, cori contro, chitarre e canzoni sulle note di "Firenze antifascista è", un presidio di piazza Tanucci che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.