Oropan rafforza la sostenibilità della filiera, ricavi salgono a 48,5 mln

Milano, 29 mar. (askanews) – Con una rete di oltre 800 fornitori Oropan, produttore di pane e prodotti da forno di Altamura, in Puglia, non può prescindere dalla filiera per definire la propria traiettoria di sviluppo. Ed è in questa direzione che l’azienda ora ha deciso di rafforzare il proprio percorso di sostenibilità, consolidando al tempo stesso la crescita economica.

Nell’ultimo triennio (2023-2025) l’azienda pugliese ha registrato risultati tangibili su entrambi i fronti. La riduzione complessiva del 70% dei rifiuti è stata accompagnata da un calo delle emissioni: -63% per i mezzi aziendali, -57,6% per i viaggi di lavoro e -76,9% per il trasporto dei materiali. Parallelamente, il fatturato ha raggiunto i 48,5 milioni di euro nel 2025 (erano 39,9 milioni nel 2022, + 21,5%). In aumento anche il valore economico generato (+19,4%), la produzione (+14,5%) e le esportazioni (+11%) che raggiungono 26 Paesi.

Questi risultati ora confluiscono nella strategia più ampia delineata dal Piano di sostenibilità 2026-2029 e dal nuovo Codice di condotta per i fornitori, due documenti che rientrano all’interno del “Patto di filiera”, volto a definire principi, standard e impegni condivisi per una filiera sempre più sostenibile. Con il Codice di condotta si rafforzano gli obiettivi in materia ambientale, sociale e di governance per la rete degli oltre 800 fornitori, il 47% dei quali è radicato in Puglia. Un approccio comune a molte aziende del settore: secondo Unione italiana food il 51% delle aziende che redigono il bilancio di sostenibilità ha adottato un codice di condotta per i fornitori per garantire standard in termini di condizioni di lavoro, etica e tutela ambientale.

Nel percorso di Oropan sono quattro i pilastri della crescita sostenibile. Il primo riguarda la valorizzazione del capitale umano che ha visto crescere le ore di formazione, passate da 5.500 del 2023 a 17.000 nel 2025, e registrato 82 avanzamenti di carriera su un totale di 196 dipendenti. La crescita degli standard formativi ha infatti generato un aumento delle opportunità di carriera del 46,6%, a fronte di un incremento dell’occupazione femminile del 162,5% e, totale, del 19,5%.

Sul fronte ambientale, oltre alla riduzione delle emissioni di C02, l’azienda ha ottenuto una diminuzione del peso degli imballaggi del 6,6% e dell’8,44% nel numero di cartoni per chilo di prodotto, eliminando oltre 43 mila chili di plastica e generando risparmi per circa 174 mila euro. Il terzo pilastro riguarda, invece, il valore per la filiera e il territorio: nel 2025 il 100% dei fornitori è stato valutato secondo criteri Esg e l’azienda ha incrementato l’approvvigionamento della semola da filiera Iscc Plus del 56%. Parallelamente sono aumentate le donazioni di prodotti alimentari in eccedenza (+ 10,9%) e a enti del terzo settore (+627%).

Infine l’innovazione e la crescita economica. Nell’ultimo triennio la produzione complessiva di Oropan è aumentata di 2,3 milioni di chili (+14,55%), sostenuta da investimenti tecnologici e dall’innovazione di prodotto e processo. Il valore economico generato dall’azienda è, invece, cresciuto del 19,4%, passando da 39,3 milioni di euro del 2022 a 46,9 milioni di euro nel 2025 (di cui l’84% viene redistribuito). In particolare, è cresciuto il valore economico rivolto agli stakeholder, che rappresenta il 60% di quello distribuito e che è aumentato del +21,96% (da circa 32,4 milioni di euro nel 2022 a 39,5 milioni di euro del 2025).