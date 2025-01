Oropan sul podio della quarta edizione del Best value award Puglia 2025

Nel 2024 per il produttore di pane di Altamura fatturato lordo a 47 mln

Milano, 24 gen. (askanews) – Oropan, azienda nel settore della panificazione e dei prodotti da forno che opera ad Altamura dal 1956, si conferma sul podio della quarta edizione del Best value award Puglia”. L’azienda pugliese ha infatti conseguito il Best value award nelle categorie “Leone” e “Rinoceronte”, il primo riconoscimento riservato alle imprese che si distinguono per il valore generato superiore a 100 milioni di euro, il secondo, che misura l’indice di corporate governance, per le imprese che hanno anche una governance tale da favorire la crescita.

Questo riconoscimento per l’azienda pugliese, che conta 178 dipendenti e opera in 25 Paesi, arriva dopo un anno, il 2024, che si è chiuso con un fatturato lordo di 47 milioni (dai 45 del 2023) e l’Ebitda margin sui ricavi al 33%. Questi risultati confermano l’efficacia delle strategie aziendali in termini di efficienza operativa, ottimizzazione delle risorse e solidità finanziaria, si legge in una nota, nella quale si precisa che il valore economico generato e distribuito da Oropan nel biennio 2022-2023 ha visto un incremento rispettivamente del 10% e del 15% verso il periodo precedente.

Il riconoscimento va alle imprese selezionate su un campione di oltre 15.000 aziende pugliesi. Di tali imprese viene calcolato, sulla base di criteri finanziari, l’Equity Value e il tasso di variazione dello stesso rispetto all’anno precedente, giungendo all’individuazione delle 40 aziende che hanno realizzato la migliore performance in termini di crescita e sviluppo. Per rendere omogeneo il confronto, le imprese sono state classificate in quattro categorie principali Ghepardo, aziende con valutazioni tra 5-10 milioni di euro, Pantera (10-50 milioni di euro), Tigre (50-100 milioni di euro), Leone (superiori a 100 milioni di euro). La nuova categoria Rinoceronte, che misura, in aggiunta al valore, l’indice di corporate governance. Il premio prevede sempre le 4 categorie più una che è quella distintiva delle aziende che hanno realizzato una variazione di crescita di Valore nel biennio.