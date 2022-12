Oroscopo 2023, le previsioni segno per segno

ROMA – Manca ormai poco all’inizio del 2023 e in tanti si chiedono cosa gli riserverà il nuovo anno. Troverò l’amore? Riuscirò a realizzarmi lavorativamente? E cosa accadrà riguardo fortuna e salute? A venirci in aiuto come sempre sono gli astri: ecco le previsioni segno per segno di Paolo Fox per DiPiù.

OROSCOPO 2023, ARIETE

Per i nati sotto il segno dell’Ariete febbraio sarà un mese importante per l’amore. Si deciderà se continuare un rapporto o meno. Le coppie che non si separeranno potranno addirittura decidere di sposarsi. Per chi chiuderà una storia non c’è da disperarsi, presto arriverà qualcun altro da amare. Luglio sorride agli innamorati, bene guardarsi intorno. Per il lavoro arriveranno ottime opportunità (anche all’estero) nei mesi di marzo e soprattutto giugno. Buona la fortuna nella prima metà dell’anno, a settembre sarete particolarmente nervosi. Cautela. Per ciò che riguarda la salute: inizio di anno in sordina, caratterizzato da stanchezza. Agosto sarà il mese in cui potrete dare il vostro meglio e allergerirvi dalle ansie.

OROSCOPO 2023, TORO

In amore cielo intrigante a maggio, quando saranno possibili nuovi incontri. Per chi ha una storia in forse sarà questo il momento giusto per prendere una decisione. Il mese di giugno sarà caratterizzato da nervosismo, quindi attenzione nei rapporti di coppia. In estate occhio ai tradimenti nelle coppie di lungo corso. Grandi traguardi nel lavoro a marzo, quando Giove inizierà a transitare nel segno e incontrerà Urano, il segno dei cambiamenti improvvisi. In arrivo trasformazioni. Buona la fortuna ad aprile, in arrivo soddisfazioni e entrate entro fine mese. Per quanto riguarda la salute, momenti di tensione a gennaio. Si recupera a febbraio, aumenta l’energia.

OROSCOPO 2023, GEMELLI

In amore i primi mesi dell’anno saranno incerti. Il fascino non manca ma bisogna fare i conti con il passato. Giornata interessanti a fine gennaio. A febbraio bisogna evitare di iniziare relazioni con persone già impegnate. Agosto ottimo per incontri passionali, meno per avere conferme nei sentimenti. Conflitti nelle coppie di lungo corso. Nel lavoro giugno sarà un mese promettente, ottimo per iniziare qualcosa di nuovo. Prudenza ad ottobre, mese caratterizzato da nervosismo. Occhio anche a spese eccessive. Per la salute ottimo il mese di febbraio. Luglio invece sarà caratterizzato da scarsa energia.

OROSCOPO 2023, CANCRO

Contrasti in amore a gennaio per il segno del Cancro. Occhio a non perdere la pazienza. A febbraio le cose migliorano, ma è agosto il mese migliore per i sentimenti, quando sarà possibile fare nuovi incontri e rimettersi in gioco. Per chi vuole cambiare lavoro il mese giusto sarà maggio. A settembre qualche polemica, ma comunque la situazione lavorativa resta positiva. In arrivo risposte e pagamenti. La fortuna sorriderà al segno del Cancro da aprile a luglio, mesi ottimi per concludere affari e compravendite. In aprile verranno risolti problemi di salute che vengono trascinati dal 2022. Attenzione allo stomaco e alla digestione. Maggio è utile per recuperare una forma fisica ottimale.

OROSCOPO 2023, LEONE

Mese di marzo importante per i sentimenti. I leoncini innamorati faranno scelte importanti e potranno anche decidere di avere dei figli. Chi è in dubbio, chiuderà una storia. Buone occasioni anche per i single in cerca d’amore. Ad aprile tensioni nelle coppie per motivi di denaro o legati ai parenti. A maggio ci sarà la resa dei conti, e chi si sente incompreso potrà riservare le proprie attenzioni a terze persone. Da marzo Saturno non sarà più opposto, il che permetterà di iniziare nuovi progetti lavorativi che riscuoteranno successo. Maggio è un mese carico di tensioni e polemiche, chi vuole cambiare lavoro riuscirà a farlo. Occhio alle finanze. Marzo buono anche per la salute, importante ritagliarsi momenti di relax.

OROSCOPO 2023, VERGINE

Momento di passione a febbraio per il segno della Vergine, ma anche di scelte. Si taglieranno i rami secchi. Buona la seconda metà di marzo per i sentimenti. In arrivo colpi di fulmine e nascite di nuovi amori. Anche ottobre è un mese importante: si consolidano le storie nate in estate mentre ci sarà un dentro o fuori per quelle in crisi. Saturno in opposizione da marzo crea qualche difficoltà in ambito lavorativo. Bisognerà rimandare di un paio di mesi le scelte importanti. Buona la fortuna a febbraio, grazie a un Mercurio favorevole. Le iniziative prese in questo mese porteranno frutti in autunno. Marzo sarà un mese no anche per la salute, a causa dello stress lavorativo. Necessario sgomberare la mente. Stanchezza anche ad aprile, bisogna prendersi qualche giorno di riposo.

OROSCOPO 2023, BILANCIA

Inizio d’anno tormentato per i cuori dei Bilancia, ma entro l’estate sarà tutto risolto. Chi avrà interrotto una storia, avrà già un nuovo amore. Le coppie che avranno resistito saranno più forti di prima. Per chi ha il coraggio di prendere l’iniziativa agosto sarà un mese di rinascita. Anche ottobre è ottimo per l’amore: non si ha più paura e tutto è possibile. Venere sarà nel segno a novembre, il che significa che l’ondata positiva proseguirà. Possibili incontri passionali e storie con più persone. Nel lavoro ci saranno buone opportunità a partire da maggio. Momenti di difficoltà nei primi mesi dell’anno. La fortuna sorriderà i nati sotto il segno della Bilancia a luglio. Bene mettersi in gioco, ma con prudenza. Mercurio nel segno da maggio genera nervosismo e difficoltà a prendere sonno. Necessario rilassarsi in estate, visto che la prima parte dell’anno sarà molto impegnativa.

OROSCOPO 2023, SCORPIONE

A giugno cautela nei sentimenti: è necessario non provocare troppo il partner, potrebbe essere rischioso. A luglio le coppie in crisi sono in pericolo, organizzare una vacanza insieme potrebbe aiutare. Tensioni a settembre per questioni patrimoniali. Nel lavoro a maggio c’è voglia di cambiare e a giugno l’insofferenza sarà tale che se possibile gli scorpioni decideranno di cambiare lavoro. Difficoltà economiche caratterizzeranno la seconda parte dell’anno. Per la fortuna buona la prima metà del mese di febbraio. Per quanto concerne la salute l’inizio dell’anno sarà caratterizzato da tensioni che nasceranno in ambito famigliare.

OROSCOPO 2023, SAGITTARIO

A giugno nuove conoscenze scalderanno il cuore dei Sagittario. Possibili nottate bollenti. Per chi è in coppia questo è il momento giusto per avere un bambino. Ottimo anche il mese continua a leggere sul sito di riferimento