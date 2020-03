Oroscopo del giorno di Paolo Fox di martedì 31 marzo 2020

Paolo Fox, Oroscopo 31 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi di martedì 31 marzo 2020

Martedì 31 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è favorevole e vi protegge. Anche se il momento è piuttosto complicato e molti di voi avvertono questo senso di precarietà intorno a loro, state pure tranquilli: avrete la carica del Sole, in questi giorni, a darvi nuova energia

Oroscopo Toro

Inizierete la settimana con alcune perplessità. Forse qualche Toro può aver subito alcuni ritardi già nei giorni scorsi: è Saturno che sta per iniziare un transito particolare. Molti programmi che avevate in mente, dovranno essere rimandati all’estate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per voi la settimana parte decisamente con il piede giusto. Avete la Luna nel segno a darvi manforte. Sentirete una gran voglia di rinnovarvi e di provare nuove emozioni, soprattutto adesso che le restrizioni vi obbligano a restare fermi.

Oroscopo Cancro

Vi anticipo un recupero molto presto, non appena Saturno diventerà armonico. Qualcuno forse nel 2020 ha cambiato addirittura professione e adesso si sta chiedendo se ha fatto la scelta giusta.

Oroscopo Leone

Saturno in conflitto non vi renderà le giornate facili. È molto probabile che vi sentiate stanchi o giù di corda. Dovrete impegnarvi il doppio per portare avanti i vostri progetti e vi suggerisco di mantenere la prudenza anche in amore.

Oroscopo Vergine

Non vi scoraggiate, se vedete degli ostacoli sul vostro cammino. È vero, il momento che stiamo attraversando è difficile, ma voi avete il sostegno delle stelle dalla vostra. Con volontà e spirito di abnegazione, potrete superare anche le difficoltà attuali e ritornare a essere vincenti.

Oroscopo Bilancia

Avete avuto una piccola interruzione, ma adesso potrete ripartire e tornare a fare quello che più vi piace. Avrete una buona Luna ad aiutarvi, e a breve anche Venere sarà attiva. Preparatevi a recuperare l’amore alla grande!

Oroscopo Scorpione

Dovrete recuperare il terreno perduto. Venere in opposizione non vi aiuta di certo ora e forse qualche Scorpione dovrà affrontare alcuni problemi in famiglia. Cercate di curare maggiormente la forma fisica. Vi invito ad avere più attenzione nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Sagittario

Nei prossimi giorni dovrete muovervi in punta di piedi, soprattutto nei rapporti famigliari. Evitate di fare polemica con il partner, e ancora di più ad aprile, quando Venere sarà conflittuale.

Oroscopo Capricorno

Sfruttate queste giornate per chiarire una questione lasciata in sospeso, perché i giorni seguenti vi vedranno maggiormente sottotono. Occhio, in particolar modo, ai legami con famigliari e parenti. La prossima settimana cercate di agire con molta cautela e di fare bene i vostri conti.

Oroscopo Acquario

Siete nel bel mezzo di una profonda trasformazione. Le stelle vi avevano avvertito: tra marzo e aprile per molti di voi ci sarebbero stati dei cambiamenti nel lavoro. E probabilmente qualche Acquario si è già trovato a dover affrontare tagli netti o interruzioni. Non vi spaventate e tenete duro!

Oroscopo Pesci

Adesso sentite il bisogno di avere maggior affetto, ma se non lo avete ottenuto finora, forse dovreste riconsiderare, con più attenzione, la vostra relazione. Vi suggerisco di aprirvi e parlare, anche se preferireste trincerarvi dietro il silenzio.

