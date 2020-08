Oroscopo del giorno di Paolo Fox di mercoledì 19 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 19 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 19 agosto 2020

Mercoledì 19 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Queste stelle sono ancora molto interessanti per te: questa Luna favorevole regala una grande energia che però deve essere convogliata nel modo giusto, perché le tensioni in amore, le grandi polemiche o comunque le difficoltà che sono state registrate dagli inizi di questo mese, non sono ancora del tutto finite. Consiglio di recuperare un pò di fiducia. Restano ancora aperte alcune questioni burocratiche o legali.

Oroscopo Toro

Come é successo lunedì, anche in queste 24 ore ti trovo abbastanza agitato. Quindi mi chiedo che cosa sia accaduto nel corso delle ultime ore: se hai avuto degli scontri o ci sono stati problemi in amore e in famiglia, questa non é certo la giornata migliore per reagire in maniera esagerata. Consiglio di rimandare tutto nel pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti trovo molto forte! Questa é una settimana importante: certo, non siamo ancora vicini al grande passo che sarà compiuto da Dicembre, però devo dire che in questi giorni hai veramente una grande capacità d’azione. Con Venere favorevole si puo’ risvegliare anche l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se c’é la persona giusta al tuo fianco, in questi giorni potresti anche pensare di proporre qualcosa di importante: entro il prossimo anno parlerai di convivenza, di matrimonio, di figli. Se invece non hai questa intenzione, sappi che in questi giorni sei particolarmente ammirato!

Oroscopo Leone

Ti trovo divertito e divertente, ma certo é che in questi giorni tu non sia del tutto tranquillo per quanto riguarda il tuo futuro. E infatti la seconda parte del 2020, come avevo scritto nel mio libro, sarà di grandi scelte e forse di cambiamenti che all’inizio non piaceranno.

Oroscopo Vergine

Il tuo é un segno combattente, e queste giornate molto importanti lo dimostrano! E’ probabile che la settimana scorsa ci sia già stata una bella risposta: di solito Agosto é un mese che si passa in vacanza, ma sappiamo tutti quello che é successo di recente, e quindi sono molti quelli che già pensano al lavoro.

Oroscopo Bilancia

Non voglio dire che tutti i rapporti sentimentali siano in crisi, ma credo che in questi giorni tu non abbia la forza e la voglia di fare certe scelte per la vita. Quindi, chi ha un partner del tuo segno non deve pensare che ci sia qualcosa che non va solo perché appari confuso o smarrito.

Oroscopo Scorpione

Ci stiamo avvicinando ad una fine dell’anno che sarà molto impegnativa: la realtà é che per motivi di convenienza, di denaro, potresti anche rifare le solite cose che facevi prima, ma tu avresti una gran voglia di metterti alla prova in altri settori.

Oroscopo Sagittario

Dovresti cerca di chiudere tutte le situazioni importanti entro questo giovedì, senza rimandare alla parte centrale della settimana decisioni e situazioni che potrebbero essere più contraddittorie. Ultimamente di contraddizioni ne hai vissute tante soprattutto in amore e adesso sarebbe proprio il caso di voltare pagina!

Oroscopo Capricorno

Nella parte centrale di questa settimana potresti ricevere una prima buona notizia: ho spiegato che al momento i segni di terra sono molto forti, é chiaro che bisogna capire da dove si parte! Molti di voi hanno dovuto rinunciare ad un programma ma credo che tutto quello che hai chiuso negli ultimi mesi, tutto sommato ha rappresentato anche una sorta di liberazione!

Oroscopo Acquario

Sei ancora frastornato, stanco, in ritardo sui tempi: non parlo di una situazione difficile ma di una situazione confusa. Tutto sommato tu vivi anche bene nella confusione perché sei un creativo, sei una persona molto fantasiosa e vivi bene in questa condizione di grande emotività, solo che alla lunga questa situazione potrebbe pesare.

Oroscopo Pesci

Almeno fino a venerdì vivrai una piccola pausa di riflessione. Qui non si mette in discussione l’amore ma ci può essere tanta confusione, forse due amori nella testa o una persona che ha fortemente condizionato il tuo lavoro. Tu hai fatto una scelta importante, hai rinunciato a qualcosa, e la persona che ami non capisce questo tuo impegno e tu potresti arrabbiarti per questo.

