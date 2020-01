Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 30 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 30 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: giovedì 30 gennaio 2020

Giovedì 30 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sapete come farvi accettare da chi vi sta accanto mostrando il lato migliore del vostro carattere, ma non abbiate timore a far emergere anche le fragilità che indubbiamente avete. La persona amata saprà apprezzarvi ugualmente. Per i single una simpatia può diventare importante.

Il sapersi organizzare con precisione e ingegno è il segreto per uscire vincenti dai pressanti impegni di questa settimana. Aumentano gli incassi, ma purtroppo c’è anche un incremento delle spese da sostenere. Occupatevi anche del vostro benessere psicofisico e non soltanto di chi ha bisogno di voi.

Oroscopo Toro

Lo sguardo complice e rassicurante dell’anima gemella vi fa capire di avere accanto la persona giusta. Per i fidanzati: esprimere senza ritrosie le reciproche aspettative aiuta a conoscersi meglio. Single, inutile corteggiare chi ha il cuore occupato. Mostrate la massima apertura nei confronti delle opinioni e dei consigli di colleghi e superiori.

Vi saranno di grande aiuto nell’affrontare un imprevisto. Promettente esperienza all’estero per chi ha il coraggio di osare. Staccare la spina dalla routine è molto importante per ritrovare se stessi e per raggiungere un nuovo equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I rapporti con il partner in queste prime giornate di febbraio non si prospettano dei migliori. C’è tensione palpabile nell’aria, proveniente molto probabilmente da certe questioni irrisolte e mai dimenticate del tutto. Parlatene apertamente! Se operate come liberi professionisti avete buone possibilità di riuscire a portare a termine veri e propri affari in questo periodo.

Il segreto per trarre il massimo profitto da questo momento professionale molto fortunato è quello di fare tesoro di tutte le esperienze acquisite in passato. Non cedete troppo alle tentazioni della tavola!

Oroscopo Cancro

Gli ultimi sviluppi della vostra vita di coppia non sono stati così positivi. Fortunatamente, però, siete riusciti a non farvi scoraggiare e a mantenere il buonumore. Attendete con fiducia le novità che il futuro più prossimo vi riserva e prestate attenzione ai buoni consigli.

La sete di successo finalmente viene appagata perché nuove e interessanti proposte si stanno concretizzando. Purtroppo, però, l’atteggiamento ostile dei colleghi potrebbe mettervi in difficoltà. Non demordete e fate valere le vostre doti. Non trascurate i controlli di routine e ascoltate le indicazioni del medico di base.

Oroscopo Leone

L’ultimo periodo è stato caratterizzato da tanti scossoni e da improvvise crisi di coppia. Forse è arrivato il momento di riflettere seriamente sul vostro rapporto, ponderando bene prò e contro invece di vederla sempre in maniera positiva.

I vostri superiori sembrano apprezzare le vostre idee innovative, anche se manca per ora un riconoscimento dal punto di vista economico. Continuate a impegnarvi al massimo, valutando eventualmente anche un altro impiego più soddisfacente. Concedetevi qualche ora di relax in un centro termale. Vi aiuterà a lasciar fuori i problemi.

Oroscopo Vergine

L’intesa con il partner si fa sempre più forte, tanto da riuscire a superare anche i pregiudizi dei famigliari. Non lasciatevi influenzare, ma continuate a seguire il cuore. Un periodo tutto nuovo si apre per i single: questi sono giorni di intensa riscoperta di sé e degli altri.

Sebbene la fortuna vi possa sorprendere da un momento all’altro, non dovete dare nulla per scontato. Vi impegnate molto, però dovete pazientare ancora per raggiungere i risultati sperati. A volte ci vuole anche un pizzico di creatività in più. Dormire bene nella giusta posizione vi fa sentire molto meglio.

Oroscopo Bilancia

Anche i periodi negativi servono a una coppia, perché confrontarsi è il modo migliore per conoscersi davvero. Fate tesoro di ogni momento passato con il partner. E se un compagno non ce l’avete, andatelo a cercare: l’anima gemella non sempre è dietro l’angolo. Tutto quello che avete appreso, anche ciò che vi sembrava totalmente inutile, vi sarà di grande aiuto.

Ogni conoscenza può essere sfruttata. Collezionate esperienze e non stupitevi troppo dei grandi risultati. Finanze in aumento. Lo stretching mattutino è ideale per cominciare al meglio la giornata.

Oroscopo Scorpione

La sincerità è alla base del rapporto a due e voi lo avete capito bene, perciò non potete che gettare le basi per situazioni positive. Nettuno vi aiuta a realizzare le vostre intenzioni. Serenità famigliare e nuove, intriganti amicizie per i cuori solitari. L’abilità non vi mancherà e nemmeno l’intuito necessario per capire ogni volta quali siano le giuste azioni da compiere.

Chi ha affari da concludere deve farlo al più presto, poiché nelle prossime settimane il vostro cielo sarà meno fortunato. Fare più attività fisica vi aiuterà a tonificare di più la muscolatura

Oroscopo Sagittario

Se volete tenervi stretto il partner, dovrete provare a sorprenderlo in qualche modo, magari organizzando una fuga romantica in una meta esotica per allontanarsi dal freddo di queste rigide giornate d’inverno. Novità in vista per i single. Senza un pizzico di fortuna, la tenacia purtroppo a volte non è sufficiente a uscire vincenti nelle dinamiche professionali.

Grazie all’influsso benefico di Giove potete contare su tutte e due. Non dovreste sovraccaricare i muscoli delle gambe e le articolazioni delle ginocchia con un esercizio troppo intensivo in palestra.

Oroscopo Capricorno

Novità importanti sul fronte sentimentale, ma in senso negativo. Dovrete infatti affrontare una crisi improvvisa, cercando di gestirla senza lasciare che siano gli eventi a prendere il sopravvento. Mantenete la calma e cercate di affrontare tutto in modo adulto.

Dal punto di vista professionale non sono previsti grandi stravolgimenti, anche se riuscirete a ottenere una modesta soddisfazione per tutte le energie profuse negli ultimi mesi. Approfittate della collaborazione dei colleghi. Prendetevi il giusto tempo per fare movimento, anche all’aria aperta.

Oroscopo Acquario

Bel progetto di coppia in cui credere e da portare avanti al di là dei condizionamenti esterni. Anche perché la famiglia è pronta a sostenervi continua a leggere sul sito di riferimento