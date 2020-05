Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni di lunedì 1 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 1 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 1 giugno 2020

Lunedì 1 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per il tuo segno è sempre molto importante non solo sperare nel futuro, ma anche vivere grandi emozioni. E ora è possibile farlo! Avere stelle importanti per le amicizie e per gli accordi non significa però avere le stesse buone stelle per il lavoro e le questioni legali, burocratiche, dove da qualche tempo c’è qualcosa che non va. A seconda dell’attività che svolgi o degli errori che magari involontariamente hai commesso in passato, tra Giugno e Luglio dovrai rivedere qualcosa, anche con l’aiuto di un esperto.

Oroscopo Toro

Stiamo per avvicinarci ad una fase di grande recupero: quando tempo fa dicevo che l’estate sarebbe stata la stagione dominante, ed in particolare Agosto il mese migliore, intendevo proprio riferirmi a questa trasformazione che stai vivendo. Questi due mesi passati in maniera piuttosto pesante sono riusciti a farci capire quali sono i veri ideali da raggiungere, i veri valori da perseguire. In amore hai voglia di costruire qualcosa di importante!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Da qualche giorno siete confusi! E purtroppo, questa è un lunedì che potrebbe portare ancora qualche dubbio, specialmente se già il fine settimana ci sono state perplessità e momenti di forte agitazione. In ogni modo, consiglio di evitare compromessi e soprattutto discussioni che possono nascere anche in maniera involontaria. E’ una giornata un pò giù di tono!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi puntare tutto sul mese di Agosto, quando Venere sarà nel tuo segno! In ogni modo, da qui ad Agosto sarà già possibile vivere una bella relazione e questa e’ un’indicazione utile anche per chi è solo. Basta solo essere un pochino più positivi nei confronti delle amicizie, degli incontri. Il lavoro chiede un po’ di pazienza, ma il lungo transito di Mercurio nel segno, tra Giugno e Luglio, ti aiuterà a prendere una decisione importante che fino ad ora avevi rimandato!

Oroscopo Leone

Hai bisogno di affetto e comprensione: certo il tuo è un segno molto orgoglioso, quindi non chiederà mai agli altri di assisterlo! Questo potrebbe essere il momento giusto per verificare la tenuta di certi rapporti, per vedere quanti amici veri ci sono attorno. E’ probabile che tu debba rivedere la tua posizione nell’ambito del lavoro. Se c’é qualcuno che deve parlare per te; devi fare scelte importanti, e lo farai grazie ad un tecnico, ad un legale, ad un commercialista o un avvocato.

Oroscopo Vergine

Vivi un periodo di positive trasformazioni. Nonostante sia un periodo di grandi difficoltà per tutti, il tuo è tra i segni che riuscirà ad andare avanti meglio. C’è anche chi nei primi tre mesi del 2020 ha già avuto delle buone opportunità: ricordo che in questo periodo cosi complesso restano sempre valide le previsioni generali. Dunque, sei fra i segni piu’ forti e che riusciranno ad emergere prima degli altri.

Oroscopo Bilancia

Tra Giugno e Luglio dovrai mettere a posto certi conti rimasti in sospeso. Abbiamo una situazione particolare che riguarda il lavoro; chi ha avuto seri problemi è probabile che dovrà aspettare la fine di Luglio prima di avere qualcosa di più. C’é come un blocco da superare! Avevo indicato il tuo come tra i segni che avrebbe avuto qualche problema in più nel trovare il giusto equilibrio all’inizio dell’anno.

Oroscopo Scorpione

Il tuo è un segno che ama andare in profondità, i rapporti superficiali non ti piacciono! Tu sei sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e misterioso. Se a volte noti che in amore le cose non vanno, forse è perché sei attratto da persone che in qualche modo non sono trasparenti.

Oroscopo Sagittario

Questa settimana si chiude in maniera molto nervosa, forse perchè non hai ancora una visione chiara di quello che andrai a fare dall’estate in poi. Stai vivendo momenti di forte agitazione che riguardano anche l’ambiente circostante: è probabile che negli ultimi mesi siano stati piuttosto pesanti non solo per quello che è accaduto nel mondo, ma anche perché tu hai una visione dei sentimenti un pò diversa rispetto a prima.

Oroscopo Capricorno

So che tu agisci lentamente, in maniera molto ponderata, però ricordo che questo é un anno importante, perché avere Giove e Saturno in posizione dominante significa fare scelte che non avevi mai fatto prima. E’ probabile che all’ultimo minuto arrivi una grande notizia! In amore, chi ha avuto una separazione nel recente passato, ora può contare su qualche opportunità in più. Agosto sarà un mese liberatorio per i sentimenti!

Oroscopo Acquario

Devi stare un pochino attento al denaro, anche perché sappiamo che per te i soldi sono importanti ma non sono essenziali! Il rischio è quello di fare spese eccessive per poi ritrovarti ad avere problemi. Questo è un oroscopo che chiede un pò di pazienza nei rapporti con gli altri e nelle relazioni, perchè in famiglia si potrebbe discutere proprio per motivi di denaro.

Oroscopo Pesci

E’ dalla giornata di sabato che sei molto confuso! Se trovi le stesse combinazioni difficili del weekend scorso, vuol dire che in coppia, in famiglia e nelle relazioni in generale, c’é qualcosa che non va. Forse sei stanco di sopportare certe provocazioni, o magari certe questioni non sono ancora state chiarite.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento